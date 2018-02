Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 8 glasov Ocenite to novico! Skladba Tista črna kitara temelji na resnični zgodbi Kreslinovega očeta Milana. Ta je kitaro kupil 1946 s svojo prvo plačo. Ko jo je pripeljal v majhne Beltince, se je med glasbeniki in tudi romi razširila novica, da je prava kitara v kraju. Ljudje so ga prosili, da jim je posodil svojo kitaro za nastope. Nekaj časa je posojal, potem pa je nehal, ker so mu vračali kitaro brez strun itd. Potem pa so Kreslina spraševali, kje je tista kitara. Še vnuki prvotnih izposojevalcev. Kitara je tako postala mit. Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer Sorodne novice Foto: Križanke, za vas je igrala družina Kreslin Foto: "Tista" črna kitara je danes v kleti. Še vedno uglašena! Foto in video: Kreslin začenja sprehode po Drevoredu Dodaj v

Video: Oče Vlada Kreslina praznoval 90 let

Za darilo prejel novo glasbilo

1. februar 2018 ob 20:04

Beltinci - MMC RTV SLO

Oče poeta prekmurskih ravnic, ki je nekakšen zaščitni znak koncertov Vlada Kreslina, danes praznuje 90-letnico. Ob tem so Milanu oziroma Pubiju, kot mu pravijo, voščili številni glasbeniki oziroma prijatelji, ki so prišli v njegove Beltince.

Na koncertih Vlada Kreslina sta vrsto let pela tako mama Katica kot oče Milan. Prva se je umaknila z odrov, slavljenec Milan pa je podobno napovedoval preteklega decembra. "Leta naredijo svoje ... Saj še rad igram in pojem - to me veseli. Bomo videli, kaj bo čas prinesel," je dejal slavljenec o svojih načrtih.

Člani beltinške bande so ga obdarili z glasbilom, ki je malo manjši od njegove črne kitare, ki jo je pozneje opeval sin Vlado in ki se je spomni tudi Valentina Smej Novak - nekoč so Kreslinovi hodili k Smejevim po mleko, Milan pa je ves navdušen prinesel novo glasbilo.

Vlado je očetu ob obletnici pripravil posebno zgoščenko, ob tem pa na svoj način komentiral njegovo vitalnost: "Ker je bolj ali manj flegmatik, kar mu ves čas zavidam. Mama pa še bolj. Midva sva bolj živčna."

Ob običajnih željah po zdravju 90-letnik opozarja na še nekaj, česar je po njegovem mnenju v vsakodnevni ihti premalo: "Razumevanja med sabo, spoštovanja drug do drugega. Ceniti enega. Odpustiti napake, ki jih naredimo." Sicer pa je Milan s prijatelji tudi tokrat zapel - in to v gostilni, ki je bila nekoč Kreslinova in v kateri je odraščal.

K. K., Bojan Peček, Televizija Slovenija