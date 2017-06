Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Džimi Zemljič je v Dubaju dosegel odličen uspeh. Foto: TV Slovenija

Video: Odličen uspeh slovenskih frizerjev v Dubaju

72 tekmovalcev iz 50 držav

5. junij 2017 ob 18:48

Los Angeles - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

V Dubaju je bilo maja svetovno tekmovanje frizerjev in vizažistov, na katerem se je z mladima frizerjema, Patrikom Trolom in Džimijem Zemljičem, prvič predstavljala tudi Slovenija.

Pomerilo se je 72 tekmovalcev iz 50 držav in slovenska fanta sta se odlično odrezala. Patrik je dosegel osmo, Džimi pa šesto mesto.

20-letni Džimi pravi, da se je že kot otrok navduševal nad friziranjem punčk, v 5. razredu pa se je dokončno odločil, da bo frizer. Uspešno je končal mariborsko frizersko šolo in zdaj že dosega uspehe tudi v tujini. Na tekmovanju v Dubaju se je predstavil s svečano speto pričesko za rdečo preprogo.

"Čas je bil 55 minut, določenih vložkov za v lase nisi smel uporabljat, umetnih las nisi smel uporabljati," je pravila tekmovanja opisal Džimi Zemljič. Njegov model, Nina Topolovec, je pojasnila, kako je potekalo njeno delo: "Model mora predstaviti pričesko, zato mora na reviji, ko hodi, kazati pričesko, torej morajo poze potekati tako, da najbolj pokažeš pričesko."

Džimi je bil s šestim mestom eden najboljših frizerjev z Balkana in iz Slovenije. "Ta uspeh mi pomeni nek zagon za naprej, volja za naprej in doživel sem to na svoji koži, da tam kjer je volja, tam je tudi uspeh."

Njegov naslednji podvig pa bo odprtje lastnega salona v Slovenski Bistrici.

D. S., Franja Pižmoht, TV Slovenija