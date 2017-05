Video: Omar v Kijevu zapel tudi v arabščini

Odprli evrovizijsko vas

5. maj 2017 ob 12:06

Kijev - MMC RTV SLO

Omar Naber si je po prvi vaji ogledal Kijev, se srečal s slovensko veleposlanico in se udeležil črnogorske zabave, danes pa je znova stal na velikem odru in opravil drugo vajo. Torek je vse bliže.

V četrtek je slovenskega evrovizijskega predstavnika na veleposlaništvu sprejela veleposlanica Nataša Prah, nato pa je odšel na zabavo, ki jo je priredila Črna gora. Tam se je znašla nekdanja Jugoslavija v malem, saj je poziral s predstavniki Makedonije, Hrvaške in Srbije, Jano Burcesko, Jacquesom Houdekom in Tijano Bogičević. Omar je z njimi v zborčku zapel svojo skladbo On My Way.

Več novic, fotografij in videoposnetkov o dogajanju v Kijevu si lahko ogledate na Facebooku in Instagramu.



V petek dopoldne pa je bil znova v svoji odrski opravi, saj je opravil še drugo vajo pred torkovim odločilnim nastopom v prvem predizboru. Zatem se je odpravil še na novinarsko konferenco, kjer je na željo novinarjev zapel tudi v arabskem jeziku. Kot kaže, so želeli več izvedeti o njegovi preteklosti, saj njegov oče prihaja iz Jordanije.

V Kijevu se je sicer v četrtek odprla tudi evrovizijska vas, ki predstavlja uradno zbirališče za vse oboževalce tega festivala. Vas je odprl kijevski župan Vitalij Kličko.

Spodaj si lahko ogledate fotoutrinke z Omarjeve druge vaje, njegovo petje v arabščini in letošnjo novost - izsek nastopa, kot bo videti tudi po televiziji v torkovem prenosu.

A. P. J., foto: Andres Putting in Thomas Hanses