Video: Omarjeve solze v evrovizijskem videospotu

Slovenski predstavnik na Evroviziji posnel nov videospot

2. april 2017 ob 20:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Videospot je zelo iskren in čustveno intenziven," je dejal Omar Naber o vizualni preobleki pesmi On My Way, s katero bo predstavljal Slovenijo na izboru za pesem Evrovizije.

Naber je videospot posnel v enem dnevu v Studiu 1 na Televiziji Slovenija. "Intenzivnih čustev ne moreš projicirati na veliki produkciji, kjer je veliko informacij. Pesem sama je zelo intenzivna, intimna in čustvena - zato pravilno, da se temu tudi prilagodi vizualizacija," je še poudaril Naber.

A Naber v videospotu ni sam. Osrednjo vlogo je odplesal nadarjeni plesalec Jernej Kozan. "Posnel sem svoj 'freestyle' na Omarjevo pesem in mu ga poslal. Takoj mi je odpisal in me vprašal, ali bi sodeloval v njegovem videospotu," se je spominjal Kozan.

Kozan je Naberja s svojimi gibi na slovensko evrovizijsko pesem navdušil. "Povabili smo ga k sodelovanju in njegovi gibi so zelo lepa, simpatična dodana vrednost videospota in se ne bi mogli odločiti za boljšo izbiro," je povedal Naber.

Nova različica pesmi

Pesem je doživela preobrazbo. Skupaj z aranžerjem Žigom Pirnatom sta jo dodatno izpilila. "Vse je drugače. Edino, kar je ostalo, je melodija in besedilo. Žiga Pirnat je še enkrat naredil aranžma in še bolj sem navdušen nad njim. Še bolj je drzen in za moj okus je še primernejši za Evrovizijo. Marsikdo bo rekel: Hmmm ... ali ni malo preveč drzno, ker je toliko novih informacij? Trik je v tem, da smo se navadili na staro različico, tako da bo nova za kakšnega šok oz. se mu ne bo zdela tako primerna kot prejšnja - enostavno zato, ker smo se navadili na prejšnjo različico," se je o novi različici pesmi razgovoril Naber.

Za veliki nastop je instrumentalni del pesmi odigral budimpeški filharmonični orkester, Pirnat pa mu je dirigiral prek Skypa iz Los Angelesa, kjer živi in ustvarja. Kot zanimivost: budimpeški filharmonični orkester, s katerim Pirnat sodeluje že vrsto let (in je tudi razlog, da je z njimi združil moči pri nastajanju pesmi On My Way), je posnel tudi glasbo za zmagovalno pesem Evrovizije leta 2015 Rise Like A Phoenix, ki jo je zapela Conchita Wurst.

Naber, ki je trenutno na promocijski turneji, bo v Kijevu nastopil v prvem predizboru 9. maja pod zaporedno številko 17.

Videospot, ki ga je posnel kolektiv TRETJEOKO, si lahko pogledate spodaj.

K. K.