Video: Pahor brcal žogo na Santiagu Bernabeuu in poziral kot Ronaldo

Posvetilo Luke Dončića: "Za najboljšega predsednika"

28. junij 2017 ob 09:43

Madrid - MMC RTV SLO

Slovenski predsednik Borut Pahor se v Madridu ni le kulturno udejstvoval, ampak tudi športno - s košarkarjem Luko Dončićem je odigral prijateljsko tekmo z mladimi, brcal žogo na znamenitem stadionu Santiago Bernabeu in poziral kot Cristiano Ronaldo.

Pahor se je v ponedeljek in torek mudil na obisku Španije. V torek sta ga sprejela španski kralj Filip VI. in njegova žena, kraljica Letizia. S kraljem sta v madridskem muzeju Reina Sofia nato odprla razstavo Neue Slowenische Kunst: Od Kapitala do kapitala, dan prej pa je v športnih oblačilih in v svojem prepoznavnem sproščenem slogu izživel svojo športno plat.

Predsednika je v Madridu sprejel slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić. Pahor je v športnih copatih obiskal njegov košarkarski kamp, kjer več kot sto mladih talentov med šestim in šestnajstim letom spoznava in nadgrajuje svoje znanje v tem športu. Pahor je z mladim rodom odigral nekaj minut, nato pa se je Dončić podpisal tudi na Pahorjevo "zastavo slavnih".

Bogatejši za dva dresa

Dončić, ki mu napovedujejo bleščečo košarkarsko kariero, in slovenski predsednik, ki je napovedal, da se bo jeseni potegoval za nov mandat, sta nato druženje nadaljevala na nogometnem stadionu Santiago Bernabeu, na katerem brcajo žogo nogometaši Reala Madrida.

Pahor si je ogledal tudi notranje prostore in garderobe nogometašev. Zadržal se je pred imenom nogometnega superzvezdnika, Portugalca Cristiana Ronalda, in v njegovi drži - z iztegnjenimi rokami ob telesu in z iztegnjenima kazalcema poziral fotografom. Pahor je v svojo verjetno že bogato zbirko malih pozornosti, ki jih je dobil na srečanjih z znanimi, dobil tudi nogometni dres s svojim imenom in številko 1, Dončić pa mu je poklonil še svoj košarkarski dres in nanj napisal: "Za najboljšega predsednika."

O Pahorjevem obisku v prostorih madridskega športnega velikana je košarkarski klub Real Madrid poročal na svojih družbenih omrežjih, utrinke z druženja pa sta pridno objavljala tako Dončić kot Pahor.

Mimogrede, Pahor ima danes na vrsti že naslednje srečanje z znanim obrazom, saj se bo v Mariboru na štiri oči pogovorjal z irskim glasbenikom in aktivistom Bobom Geldofom, ki bo zvečer nastopil na Festivalu Lent.

Druženje Luke Dončića in Boruta Pahorja v Madridu, kot je bilo zapisano na družbenih omrežjih, si oglejte spodaj.

Ob obisku v Madridu je PRS obiskal košarkarski kamp Luke Dončiča, kjer več kot 100 mladih talentov nadgrajuje svoje košarkarsko znanje. pic.twitter.com/CDmiUUDsrt — Borut Pahor (@BorutPahor) June 26, 2017

Na zastavi slavnih zdaj tudi podpis Luke Dončiča. @luka7doncic pic.twitter.com/OIP4QHudEw — Borut Pahor (@BorutPahor) June 26, 2017

A. P. J.