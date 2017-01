Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Panakoto lahko dopolnimo z različnimi okusi. Foto: Pregreha brez greha/Dejan Ulaga Ena najbolj znanih klasik, znamenita Sacher torta, vsebuje gluten in sladkor - kot večina sladic, ki jih poznamo. A Gorazd je predelal znamenito torto tako, da je primerna za diabetike in glutensko občutljive. Foto: Pregreha brez greha/Dejan Ulaga

Video: Panakota z okusom bezga in limone ter sacher torta brez sladkorja in bele moke

Recepti iz oddaje Pregreha brez greha

28. januar 2017 ob 18:34

Ljubljana - MMC RTV SLO

Panakota z okusom bezga in limone - za 4 osebe potrebujemo: 1 l polnomastne sveže smetane, 1 dcl polnomastnega mleka, 2 jedilni žlici nadomestka sladkorja Sukrin (po želji, panakote ni nujno sladkati), 8 g želatine, lupinico limone (samo rumeni del), lahko tudi pest bezgovih cvetov, ki dodajo panakoti posebno aromo.

Vse sestavine natehtamo kar v kozico, razen želatine, ki jo namočimo v mrzlo vodo. Počasi kuhamo pokrito, da arome ostajajo v smetani. Ko zavre, odstavimo ter pustimo pokrito stati še nekaj minut. Med tem želatino odcedimo ter jo dodamo kar v kozico, kjer je zmes smetane in bezga še vroča. Vse skupaj dobro premešamo in precedimo ter nalijemo v kozarčke. Kozarčkov nikoli ne nalijemo do vrha, ampak približno do polovice. Ohladimo in počakamo, da se strdi.

Panakoto lahko dopolnimo z različnimi okusi; v oddaji Pregreha brez greha smo uporabili (za verzijo z nižjim deležem ogljikovih hidratov) sveže jagodičevje. Če nimamo svežega jagodičevja, lahko dodamo tudi zamrznjeno, ki pa ga pred serviranjem skuhamo z žlico ali dvema nadomestka sladkorja (sukrina) in malo ohladimo. Drugo verzija naše panakote smo dopolnili z naribanim ingverjem, granatnim jabolkom in narezanimi koščki jabolk, ki smo jim dodali malo limone. Primerna je za ljubitelje bolj eksotičnih okusov.

V osnovi je to zelo enostaven recept, primeren za diabetike, glutensko občutljive, LCHF jedce ter vse ostale, ki se radi razvajate ob sladicah. Receptu je moč spreminjati okus po želji, seveda ob upoštevanju nekaj osnovnih navodil.

Sacher torta brez sladkorja in bele moke

Potrebujemo (za eno torto premera 22 cm): 5 rumenjakov, 5 beljakov, 110 g nadomestka sladkorja (sukrina), 125 g masla, 95 g temne čokolade z visokim deležem kakava/ ali čokolade brez sladkorja, 112 g mešanice rožičeve in mandljeve moke (50:50), 40 g kakava, 17 g sode bikarbone, ščep soli, vanilijev strok.

Pečico segrejemo na 165 °C in pripravimo model s premerom 22 cm (višine 5 cm) in peki papir.

Jajca ločimo. Beljake segrejemo na sobno temperaturo. Nadomestek sladkorja segrejemo na cca 40°, maslo pustimo, da se stepa v velikem mešalniku z liro. Čokolado segrejemo na 40 °C. Sol dodamo med beljake. Skupaj natehtamo v eno posodo obe moki, kakav ter sodo bikarbono in dobro premešamo sestavine med seboj.

Segrete beljake ter sladkor zmešamo v sneg, ki mora biti kremast in ne trd! Med stepeno maslo vlijemo čokolado, zamenjamo liro s stepalko in rahlo stepamo čokolado in maslo, pri pa tem pazimo, da ni kosov čokolade; to preprečimo tako, da čokolado čimprej ter vso umešamo v maslo. Mešanici prilivamo rumenjak za rumenjakom, da nastane fina zmes, v katero z občutkom počasi in postopoma vmešavamo beljake in suhe snovi. Zmešana masa mora biti brez grudic in ne sme biti tekoča, temveč taka, da model lahko napolnimo v konkavni obliki (oblika, ki je na sredini nižja in ob straneh višja), ne da bi pri tem masa takoj stekla nazaj v sredino.

Biskvit pečemo na 165°C 20 minut, nato še 30 min na 155°C, vedno pri zaprtem ventilu. Ko je biskvit pečen, počakamo 10 minut ter biskvit obrnemo na glavo, da se zravna. Tako ga pustimo, da se ohladi.

Ena najbolj znanih klasik, znamenita Sacher torta, vsebuje gluten in sladkor - kot večina sladic, ki jih poznamo. A Gorazd je predelal znamenito torto tako, da je primerna za diabetike in glutensko občutljive – seveda vsebuje precej manj ogljikovih hidratov kot klasika in je primerna tudi za tiste, ki pazijo na vnos ogljikovih hidratov, ter seveda tiste, ki se izogibajo belemu sladkorju in beli moki.

Domača marelična marmelada brez sladkorja

Sestavine: 500 g zamrznjenih marelic, 3 -4 žlice Sukrina, sok dveh sočnih limon, ščep soli.

Marelice odtajamo ter jih v loncu rahlo premešamo s paličnim mešalnikom tako, da ostane še kak cel košček. Dodamo ostale sestavine in maso počasi zavremo, pri tem konstantno mešamo in pazimo, da se ne prismodi.

Sestava torte

Biskvit odrežemo na višino 4 cm, pri tem si pomagamo z modelom iste višine. Biskvit prerežemo na pol, si ga označimo z zobotrebcem, da vemo, kako ga sestaviti nazaj. Iz obeh notranjih strani ga z občutkom in enakomerno namažemo z marmelado. Sestavimo ga skupaj ter ga pustimo stati nekaj časa, da se polovički biskvita sprimeta. Nato torto z vročo marmelado oblijemo po vrhu in po robu. Marmelada mora lepo poravnati in zakriti nepravilnosti biskvita. Tako oblito torto dobro ohladimo - skoraj zamrznemo.

Sacher obliv

Sestavine: 500 g temne čokolade brez sladkorja, 450 g smetane, 50 g masla.

Smetano zavremo in nežno prelijemo čez čokolado. Dodamo maslo. Previdno zmešamo, precedimo in obliv takoj uporabimo. Z istim prelivom lahko po torti tudi dekorativno pišemo ...

Gorazd Pogačnik (Pregreha brez greha)