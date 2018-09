Video: Plesni poklon Freddieju Mercuryju na Heathrowu

V sredo bi praznoval 72 let

6. september 2018 ob 09:02

London - MMC RTV SLO

Preden je zaslovel, je bil Freddie Mercury zaposlen na oddelku za prevoz tovora na londonskem letališču Heathrow. V sredo, ko bi glasbenik praznoval 72. rojstni dan, so se mu s plesom poklonili trenutni "premetači" prtljage na tem letališču.

Ideja se je porodila v glavah nekaterih članov britanske letalske družbe British Airways, ki so združili moči z ekipo, ki na Heathrowu prtljago prelaga na tekoči trak in nalaga na letala in z njih. Vadili so dva tedna, da so bili petega septembra nared za veliki dogodek – koreografijo na pesem I Want To Break Free, s katero so se poklonili spominu na glasbenika Freddieja Mercuryja, pevca legendarne skupine Queen, ki je bil rojen 5. septembra leta 1946.

Tudi sam bil zaposlen na Heathrowu

Mercury, ki je bil rojen kot Farrokh Bulsara v Zanzibarju, je namreč skrbel za prtljago na največjem londonskem letališču, preden se je leta 1970 pridružil glasbeni zasedbi. Zaposleni na letališču in pri prevozniku so na terminalu 5 poskrbeli za "pobeg iz resničnosti", kot so sami poimenovali predstavo, in zaplesali presenečenim potnikom. Manjkali seveda niso gibi, ki spominjajo na Mercuryjeve nastope. Za koreografijo je poskrbel priznani britanski koreograf Lyndon Lloyd.

"Freddie Mercury je bil prava britanska ikona in navdušen sem, da sem se lahko skupaj s sodelavci poklonil spominu nanj. Upam, da so potniki na terminalu 5 uživali v presenetljivi in neponovljivi dobrodošlici v Veliko Britanijo. Nato pa smo se hitro spet spravili na delo. 'Šov' se mora nadaljevati," se je spomnil na eno največjih uspešnic Queenov Virinder Bansal, vodja upravljanja prtljage na letališču.

Na terminalu 5 bo Mercuryjeva podoba visela vse do konca meseca. Z njeno pomočjo želijo zbrati čim več sredstev za sklad The Mercury Phoenix Trust, dobrodelno organizacijo, ki se bori proti širjenju virusa HIV in aidsa po svetu. Prav zaradi zapletov zaradi okužbe s tem virusom je Mercury 24. novembra leta 1991 umrl.

Today, members of our baggage team along with British Airways colleagues performed a tribute at T5 Arrivals to one-time Heathrow baggage handler Freddie Mercury, in support of @The_MPT! #ForeverFreddie #BohemianRhapsody pic.twitter.com/73l9aZM7ve — Heathrow Airport (@HeathrowAirport) September 5, 2018

A. P. J.