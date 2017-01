Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Po napovedih vremenoslovcev bodo ljubitelji adrenalina na zaledenelih slapovih uživali še vse do konca januarja. Foto: TV Slovenija

Video: Plezanje po zaledenelih slapovih, največ jih je v Črni na Koroškem

Za adrenalina željne plezalce

26. januar 2017 ob 20:08

Črna na Koroškem - MMC RTV SLO

Mrzla zima je poseben izziv tudi za navdušence, ki plezajo po zaledenelih slapovih. Na Koroškem jih je največ v občini Črna na Koroškem. Najvišji med njimi je žerjavski slap, visok kakih 30 metrov, najlažje dostopen in tudi najbolj obiskan pa je slap na poti v Podpeco.

Na prvi pogled nedolžna gmota ledu, za plezalce pa pravi biser. V zaledeneli slap se podajo najpogumnejši, predvsem z vsem spoštovanjem do narave, ki je v mrzlih dneh in nočeh ustvarjala to čudo.

"Na Koroškem imamo tri take slapove, ki so malo bolj pokončni, to je eden izmed njih. Žerjavska sveča mu rečemo," je pojasnil alpinist Grega Lačen.

Pri nas so zaledeneli slapovi lahko dostopni. Kdaj so ledene skulpture še varne , pa morajo plezalci presoditi sami. "Ko je mraz pod ničlo, minus pet, minus deset stopinj že dlje časa, takrat so ti slapovi primerni. Najboljšo kvaliteto pa dosežejo, takrat, ko res tisti trd mraz mal spusti," pravi Lačen.

Plezalec po ledenih slapovih Andrej Jež pa dodaja: "Vedno nas čaka malo drugačen teren. Praktično nikol ne veš, kako dolgo bo slap držal. To se prepričamo že v bistvu doma s temperaturami. Ko pa pridemo pod sam slap, pa seveda še preverimo v kakšnem stanju je. Se pravi al je to zelo svečkas led al je to tanek led, in se potem odločimo, ali bomo šli splezat, al ne."

Za zdaj so ledene umetnine še stabilne. Po napovedih vremenoslovcev, pa bodo ljubitelji adrenalina na zaledenelih slapovih uživali še vse do konca tega meseca.

VIDEO Plezajo po ledenih slapovih

Katja Gole, TV Slovenija