Video: Po poteh najslavnejše Sevničanke - Melanie Trump

Melania Trump je dobro leto prva dama ZDA. Foto: Reuters Na sevniškem gradu je v trgovini s spominki mogoče kupiti izdelke blagovne znamke First lady: čokolada, vino, krema, čaj ... Foto: Srdjan Živulović/BoBo

27. december 2017 ob 20:35

Washington - MMC RTV SLO

Dobro leto je ameriška prva dama Slovenka, ki je odraščala v Sevnici. Zanimanje domačih in tujih medijev za kraj, kjer je preživela otroštvo Melania Trump, je bilo še posebej ob začetku mandata Donalda Trumpa precejšnje. Letos se je tako povečal turistični obisk Sevnice predvsem zaradi tistih, ki jih zanima, od kod prihaja Melania.

V lepem sončnem dopoldnevu se s turističnim vodnikom Janezom Levstikom dobimo pred sevniško osnovno šolo. To je prva postojanka turističnega programa Modra prva dama. "Melania je hodila tukaj v osnovno šolo in jo tudi odlično končala," pove najprej.

Od šole nas pot vodi do slaščičarne, kjer strežejo zdaj že znamenito torto Melania. "Ki je zelo odlična, nalašč skreirana za to ime." Od ene dobrote hitimo k naslednji ... K piti. "Pita je sicer po poreklu iz Amerike, pridih ji pa daje sevniška voščenka, to je nadev iz avtohtonega jabolka."

Mimo bloka, v katerem je kot deklica živela Melania, se odpravimo do sevniške kopitarne, kjer so izdelali copate, imenovane White house. "Srebrni so bili prvi narejeni in tudi darilo Melanii."

Za konec pa še na sevniški grad, mogočno stavbo iz 12. stoletja. Tu je v trgovini s spominki mogoče kupiti izdelke blagovne znamke First lady: čokolada, vino, krema, čaj ... "Skozi letošnje leto lahko rečemo, da se je obisk turistov, radovednežev, kje je Sevnica, kaj je Sevnica, kje je doma prva dama ZDA, podvojilo."

Napoved župana, da bo Melania Sevnico postavila na zemljevid sveta, se torej očitno počasi uresničuje. "Dejstvo je, da je gospa Melania s svojo prepoznavnostjo pomagala slovenskemu turizmu v svetovnem merilu in da smo bili vsi skupaj medijsko izredno navzoči v vseh svetovnih medijih in tudi v Sevnici se povečan obisk pozna," je povedal župan Sevnice, Srečko Ocvirk.

Ob izvolitvi so slavno Sevničanko tudi povabili, da obišče svoj rojstni kraj, a se vabilu za zdaj še ni odzvala.

Barbara Štor, TV Slovenija