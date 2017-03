Video: Pojoči Federer z "BackhandBoys" in Đokovićem v kadru

Teniški igralci nasmejali oboževalce

19. marec 2017 ob 13:48

Pariz - MMC RTV SLO

Fantovska glasbena skupina teniškega igralca Rogerja Federerja je nazaj, tokrat obogatena tudi s pevskim vložkom njegovega srbskega kolega Novaka Đokovića.

Švicar Federer, zmagovalec 18 turnirjev za grand slam, nemški veteran Tommy Haas in bolgarska vzhajajoča zvezda Grigor Dimitrov so že januarja med Odprtim prvenstvom Avstralije dodobra nasmejali javnost, ko so na družbenih omrežjih objavili videoposnetek svojega prepevanja.

Na klavirju jih je spremljal glasbenik David Foster, trio pa je zapel uspešnico iz filma Chicago Hard to Say I'm Sorry. V odzivih so jim oboževalci prijazno svetovali, naj se držijo tenisa, a fantje se niso vdali.

Za bonus še "Đoko"

Posneli so novo različico in bili tokrat do ušes poslušalcev prijaznejši, saj so svoje glasove računalniško izboljšali in uglasili, poskrbeli pa so tudi za presenečenje. Na sredini posnetka se namreč prikaže Novak Đoković, ki sedi v pisarni z nogami na mizi in tudi sam zapoje del pesmi, medtem ko zanosno vstane z zaprtimi očmi in razširjenimi rokami.

Tudi ta posnetek so objavili na družabnih omrežjih in pod ključnikom #BackhandBoys pripisali, da res ustanavljajo fantovsko skupino in da iščejo nove člane.

Oba omenjena videoposnetka si lahko ogledate tudi spodaj in sami precenite, ali naj se fantje raje še naprej držijo tenisa ali pa lahko morda nekoč res upajo tudi na uspeh v glasbenem svetu!

T. H.