Video: Pokop pusta v mestu, ki je mesec dni živelo z maskami

Več kot 100 tisoč obiskovalcev Kurentovanja

28. februar 2017 ob 20:44

Ptuj - MMC RTV SLO

Praznik pustnih mask in norčij se izteka. Na Ptuju so letos pustovali ves februar, začeli so s kurentovim polnočnim skokom, vrhunec pa je predstavljala mednarodna karnevalska povorka.

Pozno popoldne pa so se od vse te norčavosti poslovili s tradicionalnim pokopom pusta. Tako se je končalo 57. Kurentovanje, ki naj bi ga obiskalo okoli 100 tisoč ljudi iz Slovenije in tujine.

Zadnji dan pusta so se Ptujčani, ki so ves mesec živeli z maskami, veselo predajali brezskrbnosti, v katero posrkajo vse, ki pridejo tja. V mestu so vsi svoje službene obveznosti končali ob 12. uri, da bi pustu pripravili dostojno slovo.

"Mislim, da so se vsi zelo zabavali," je dejal princ karnevala plemeniti Maksimiljan Gregorič. 26 dni norčij pa se je moralo končati. Ko so maske, ki so v teh dneh prevzele oblast, to vrnile županu, se je pust odpravil na svojo zadnjo pot.

Več pa si lahko pogledate v prispevku.

Jasmina Gregorec, TV Slovenija