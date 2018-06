Video: Policijski pes pokazal tehniko oživljanja

Lani je z znanjem navdušila že belgijska ovčarka

26. junij 2018 ob 08:46

Madrid - MMC RTV SLO

Poncho, pes mestne policije iz Madrida, je navdušil z znanjem oživljanja v primeru srčnega zastoja. Njegovo skakanje po prsih "ponesrečenca" in preverjanje srčnega utripa je v hipu osvojilo svet.

Videoposnetek zagnanega psa, s katerim so madridski policisti želeli pokazati, da se tudi živali lahko naučijo tehnik oživljanja (CPR), je zbral že več kot dva milijona ogledov. Poncho se je dolgo učil veščin oživljanja, zato ni okleval, ko so mu policisti dali znak, da mora na "misijo".

Neki drug policist je zaigral, da ima srčni zastoj in se je zgrudil po tleh. Pritekel je Poncho, ki je na svojem hrbtu nosil značko madridske policije, in se zagnal v zrak, da bi s tačkami začel masažo srca. Nekajkrat je skočil na "ponesrečenca", nato pa je glavo prislonil na njegov vrat, da bi preveril njegov srčni utrip. Prikaz njegovega znanja je v dvorani sprožil val navdušenja in burnega ploskanja.

A Poncho ni prvi štirinožec, ki se je naučil te tehnike. Lani je na znameniti pasji razstavi Crufts v Veliki Britaniji znanje oživljanja pokazala tudi belgijska ovčarka Deril.

"Heroica" actuación de nuestro #Compañerosde4Patas Poncho, que no dudó ni un instante en "salvar la vida" del agente, practicando la #RCP de una manera magistral.

El perro es el único ser en el mundo que te amará más de lo que se ama a sí mismo- John Billings#Adopta pic.twitter.com/yeoEwPkbRc — Policía de Madrid (@policiademadrid) June 22, 2018

A. P. J.