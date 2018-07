Video: Policisti proti nevarnemu viralnemu plesnemu izzivu

Udeleženci skačejo iz avtomobilov

24. julij 2018 ob 12:00

Barcelona - MMC RTV SLO, STA

Katalonska policija je izdala opozorilo voznikom, naj ne izvajajo najnovejšega viralnega plesnega izziva, saj bi jih lahko doletela tudi obtožnica.

Plesni izziv temelji na najnovejši uspešnici kanadskega hiphoperskega zvezdnika Draka In my feelings. Na spletu se je pojavila množica videoposnetkov s ključnikoma #InMyFeelings in #DoTheShiggy, v katerih ljudje skočijo iz vozečega avtomobila in plešejo na omenjeno uspešnico.

Veliko posnetkov se ne konča ravno srečno, saj se je poleg številnih padcev plešočih voznikov tudi marsikateri avtomobil, ko se je brez nadzora peljal naprej, zaletel v prometni znak in celo v pešce.

Izziv je začela ameriška zvezdnica družbenih omrežij Shiggy, sledili pa so ji tudi številni drugi zvezdniki, med njimi tudi igralec Will Smith in nogometaš Reala Madrida Marcelo.

Katalonska policija je tako v začetku tedna izdala opozorilo pred uprizarjanjem izziva, saj se lahko zaradi kršenja prometnih predpisov konča z obtožnico. "Varnost na cesti ni igra," so zapisali na Twitterju.

Lokalna policija v bližini Madrida je na Twitterju voznikom svetovala, naj plesne spretnosti razkazujejo po tem, ko bodo svoje avtomobile že varno parkirali.

Kako je videti plesni izziv, si lahko ogledate v spodnjem videoposnetku.

P. B.