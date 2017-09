Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Festival so posvetili prekmurski gibanici in šunki. Foto: RTV Slovenija Sorodne novice Najboljši sladoled je z okusom prekmurske gibanice

Video: Prekmurje se promovira z gibanico in šunko

Kulinarični festival

9. september 2017 ob 18:35

Murska Sobota - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

V Murski Soboti so se danes zbrali ljubitelji prekmurske šunke in gibanice. Društvo za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot je namreč na grajskem dvorišču pripravilo že osmi festival, na katerem so ponujali obe lokalni kulinarični specialiteti.

Malo pred enajsto je vlak z osmimi vagoni in skoraj 500 potniki prispel v osrčje Prekmurja. S prav posebnim vodjem karavane, pozvačinom, ki se je potem vila po mestu do grajskega dvorišča, kjer je seveda že dišalo po Prekmurju.

Organizator Janko Kodila je povedal, da skušajo iz Prekmurja narediti kulinarično destinacijo, ljudi pa želijo opomniti, naj pridejo v Prekmurje, ker se dobro je.

Predvsem obiskovalke so lahko spoznale skrivnosti priprave prave prekmurske gibanice. Drugi so lahko - recimo takole na roko - tehtali šunko. Se je pa splačalo ugibati. Tisti namreč, ki je bil najbližje dejanski teži, je šunko odnesel domov.

Sicer pa so danes prišli Prekmurje obiskat in spoznat recimo Ljubljančani. "Dobri so ocvirki in dobra je šunka," je ocenil festival nek Ljubljančan.

Prišli so tudi tisti Prekmurci, ki že dolgo ne živijo več v pokrajini ob Muri. "Vidim, da se Prekmurje modernizira, da ponudba postaja vedno bolj, kako bi reku, komercialna. Je pa še vedno veliko domačega pridiha in okusa," je povedal Prekmurec iz Poljanske doline.

In če so Prekmurci svojo kulinarično zgodbo do sedaj bolj kot ne izvažali, je prišel čas, da goste privabijo tudi domov. Zato festival tudi drugo leto bo!

Boštjan Rous, TV Slovenija