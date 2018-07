Video: Prerivanje cirkuških slonov ogrozilo obiskovalce

Že drugi incident s sloni v istem cirkusu

8. julij 2018 ob 19:20

Osnabrück - MMC RTV SLO

Med cirkuško predstavo se je v Nemčiji zgodil incident, ki je znova okrepil pozive, naj oblasti nastope, ki vključujejo divje živali, prepovejo.

Po spletu je zakrožil posnetek cirkuške predstave iz nemškega mesta Osnabrück, na katerem lahko vidimo, kako se med cirkuško točko treh slonov eden izmed njih nenadoma zaleti v drugega, ga potisne proti robu arene in prevrne proti gledalcem.

Gledalci so se sicer pravočasno umaknili s svojih sedežev in tako ubežali nevarnosti. Eden izmed obiskovalcev cirkusa je dobil lažje ureznine na nogi, težje poškodovanih pa k sreči ni bilo, čeprav bi se vse skupaj kaj hitro lahko končalo veliko bolj tragično.

Ko so prevrnjeno slonico z imenom Tompteusen spravili nazaj na noge, se je cirkuška predstava nadaljevala. V cirkusu Krone je to sicer že drugi incident s sloni v zadnjem mesecu. Na začetku junija jim je namreč med gostovanjem v mestu Neuwied pobegnil slon z imenom Kenya in se nekaj časa prosto sprehajal po ulicah.

Vse glasnejši pozivi za prepoved nastopov živali

Mednarodna organizacija za zaščito živali PETA je po dogodku opozorila, da je bila noga slonice po padcu zatečena. Pri organizaciji so ob tem nemške oblasti pozvali, naj končno prepovejo cirkuške nastope divjih živali. Kot navajajo, so živali v cirkusih podvržene fizičnemu in psihičnemu nasilju, kar je sporno že samo po sebi, ob tem pa to povečuje možnosti za nepričakovane napade že tako nepredvidljivih živali.

V Sloveniji prepoved gostovanja cirkusov z živalmi velja od leta 2013, vendar se prepoved nanaša le na t. i. prostoživeče živali, kot so na primer sloni, tigri, levi in opice, cirkusi pa še vedno lahko uporabljajo domače živali, kamor med drugim sodijo konji, krave, psi, mačke in koze, pa tudi kamele in lame.

M. Z.