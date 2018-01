Video: Prijatelji se spominjajo Danila Kocjančiča

Posthumni izid albuma primorskega glasbenika

28. januar 2018 ob 18:42

Koper - MMC RTV SLO

Prijatelji in sopotniki legendarnega primorskega glasbenika in skladatelja Danila Kocjančiča so ob peti obletnici njegove smrti posneli avtorski album, ki so ga naslovili Nisi prva, nisi zadnja.

Izid albuma napoveduje singel, ki prav tako nosi naslov Nisi prva, nisi zadnja. "Akustična skladba je emocionalen odziv dveh vrhunskih vokalistov Ladija Mljača in Tinkare Kovač ter kitarista Matjaža Steržeta na Danilovo ustvarjanje," so zapisali pobudniki novega glasbenega zapisa.

Posthumni izid albuma bo podprt s koncertnim dogodkom. 3. februarja se mu bodo v Areni Bonifika med drugim poklonili Kovačeva, aktualni Ježkov nagrajenec Drago Mislej – Mef, Matjaž Jelen, Tomaž Domicelj, Slavko Ivančič, Janez Bončina – Benč, Neisha, Tulio Furlanič, Rudi Bučar, Valentino Kanzyani in drugi.

Kocjančič je zadnjič nastopil s skupino 17. novembra 2012 v Športni dvorani Skala v Pivki. 3. februarja 2013 pa je po nekajmesečni bolezni umrl zaradi raka na limfnih žlezah. Skupina Danilo Kocjančič & Friends (DKF) je za ploščo, ki bo uradno izšla na dan koncerta, večino skladb posnela že s Kocjančičem in ena njegovih zadnjih želja je bila, da se dokonča tudi zadnje poglavje njegove bogate glasbene zgodbe, ki sta jo prekinili bolezen in prezgodnja smrt.

Poleg singla Nisi prva, nisi zadnja so na albumu še skladbe Daj, daj, daj, Moja Jana ne pada, Moje Laži in Elektrošok (vse s Kocjančičevim glasbenim prispevkom). Remiks na albumu je prispeval njegov sin Valetnino Kanzyani. "Album bo nekoliko neposrednejša različica Danilovega glasbenega izraza. Kot je začel s Kameleoni, tako je želel zaključiti z DKF-jem," so zapisali njegovi prijatelji.

Kocjančič je bil eden največjih in najprepoznavnejših avtorjev popularne glasbe, kar jih je dala slovenska glasba. Skladbe, kot so Poišči me, Tina ne verjame, Anita ni nikoli, Pogum, Ljubosumje, Senca, Dober dan, Črta, Si še jezna name, Portorož 1905, Veter z juga, Amerika, so vsaka po svoje zaznamovale določeno glasbeno obdobje in generacijo.

Bogata glasbena zapuščina

Začetki njegovega delovanja segajo v šestdeseta leta, ko je bila skupina Kameleoni ena najpomembnejših in najpopularnejših zasedb v nekdanji skupni državi. Nadaljeval je s skupinama Boomerang in Labirint, pozneje pa velike uspehe doživel z zasedbama Prizma in Bazar. V devetdesetih letih je deloval in pisal s skupino Halo, pozneje pa je ustvaril številne uspešnice za Tinkaro Kovač, Laro Baruca, Polono, Slavka Ivančiča ... S skupino Danilo Kocjančič & Friends (Kocjančič, Ladi Mljač, Jadran Ogrin, Matjaž Sterže ...) so se Kocjančič in ekipa v zadnjem desetletju vrnili k avtorskemu ustvarjanju, koncertom in sodobnejšim priredbam njegovih največjih uspešnic iz vseh obdobij.

K. K.