Video: Princ Harry prevzel vlogo novinarja in intervjuval Obamo

Princ je vodil oddajo na radiu BBC 4

27. december 2017 ob 14:59

London - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija, STA

Britanski princ Harry je za BBC vodil intervju z nekdanjim ameriškim predsednikom Barackom Obamo, ki je v pogovoru posvaril pred neodgovorno uporabo družbenih omrežij.



Princ Harry se je za en dan prelevil v novinarja oddaje Today na radiu BBC 4, ki jo v božičnem času vodijo različni slavni posamezniki. V sklopu praznične oddaje je bil predvajanj tudi intervju, ki ga je princ opravil z Barackom Obamo. Po besedah nekdanjega ameriškega predsednika je bil to njegov prvi intervju po odhodu iz Bele hiše.

V pogovoru je Obama posvaril pred neodgovorno uporabo družbenih omrežij. Povedal je, da morajo biti ljudje na vodilnih položajih pazljivi pri objavljanju sporočil, saj družbena omrežja izkrivljajo razpravo v družbi. Izrazil je tudi zaskrbljenost glede prihodnosti, v kateri bodo dejstva zapostavljena, ljudje pa bodo poslušali in brali zgolj sporočila, ki bodo krepila njihove lastne poglede.

"Vprašati se moramo, kako bomo obvladali to tehnologijo, da bo omogočila mnoštvo glasov, dopuščala raznolikost pogledov in načine iskanja skupnega imenovalca," je poudaril po poročanju BBC-ja. Družbeno omrežje Twitter sicer pogosto uporablja tudi Obamov naslednik Donald Trump, vendar ga Obama ni poimensko omenil.

Nekdanji predsednik je opisal svoje mešane občutke ob predaji oblasti Trumpu, in sicer "zaradi vsega nedokončanega dela". "Kljub zaskrbljenosti o prihodnosti države je bila na splošno prisotna mirnost," je povedal.

Intervju sta princ Harry in Obama posnela septembra v Kanadi ob robu iger Invictus Games, ki jih Harry organizira za vojne invalide. Med njima se je očitno spletla posebna vez, saj sta Barack in Michelle Obama vabljena tudi na majsko poroko, ko se bo Harry poročil z ameriško igralko Meghan Markle. To bi lahko po poročanju britanskih medijev še zaostrilo odnose med Trumpom in Veliko Britanijo.

Več si lahko ogledate v videoprispevku TV Slovenija.

VIDEO Princ Harry v vlogi novinarja: intervju z Obamo

M. Z.