Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Slovenski predstavnik se bo na Evroviziji, ki bo maja potekala v Ukrajini, predstavil v drugi polovici prvega polfinala. Foto: MMC RTV SLO Skozi vse tri večere bodo krmarile Maja Martina Merljak, Tina Gorenjak in Tanja Kocman, v finalu se jim bo pridružil še Mario Galunič. Foto: Jani Ugrin Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Video: Prisluhnite, kako zvenijo pesmi na Emi 2017

Konec tedna bodo znana imena osmih finalistov

13. februar 2017 ob 10:55

Ljubljana - MMC RTV SLO

16 izvajalcev, ki bodo nastopili na Emi, je že sredi priprav na Gospodarskem razstavišču. V petek in soboto bo znanih osem finalistov, ki se bodo pomerili za mesto predstavnika Slovenije na pesmi Evrovizije.

Na prvem predizboru 17. februarja bodo nastopili KiNG FOO (Wild Ride), Nika Zorjan (Fse), Tosca Beat (Free World), Lea Sirk (Freedom), Sell out (Ni panike), Zala (Lalalatino), Alya (Halo) in Omar Naber (On My Way).

Na drugem predizboru 18. februarja pa Clemens (Tok ti sede) ✶ Raiven (Zažarim) ✶ Kataya & Duncan Kamakana (Are You There) ✶ BQL (Heart of Gold) ✶ INA SHAI (Colour Me) ✶ United Pandaz & ARSELLO feat. Alex Volasko (Heart to Heart) ✶ Tim Kores (Open Fire) ✶ Nuška Drašček (Flower in the Snow).

Nov sistem glasovanja

V vsakem od dveh predizborov se bo predstavilo osem pesmi. Štiri se bodo uvrstile v finalni večer. Dve najboljši po mnenju gledalcev in poslušalcev prek telefonskega glasovanja in dve najboljši po mnenju strokovne žirije.

Izbor za Pesem Evrovizije 2017 je mogoče spremljati na MMC-jevem portalu, na Facebooku, Twitterju, Instagramu in kanalu YouTube ter na Snapchatu (EmaEvrovizija).

O zmagovalcu bo odločalo šest strokovnih regijskih žirij ter gledalci in poslušalci s telefonskim glasovanjem. Razmerje ocen oz. točkovanja strokovnih žirij in telefonskega glasovanja bo 50-50.

O izboru EMA 2017

Izbor EMA se po sedmih letih ponovno seli na Gospodarsko razstavišče. Vse tri večere si bodo gledalci lahko ogledali tudi v živo: dva predizbora, 17. in 18. februarja 2017, ter finalni večer, 24. februarja 2017. Gledalci in poslušalci bodo ob strokovnih žirijah izbrali slovenskega predstavnika na 62. tekmovanju za pesem Evrovizije 2017 v Kijevu.

Prvi predizbor

Zap. št. Izvajalec Naslov Glasba Besedilo Aranžma 1. KiNG FOO WILD RIDE Rok Golob Cherie Lucas, Rok Golob Rok Golob 2. NIKA ZORJAN FSE Maraaya Nika Zorjan Raay Music 3. TOSCA BEAT FREE WORLD Andraž Kržič, Tosca Beat Peter Penko, Andraž Kržič Peter Penko & Jamirko 4. LEA SIRK FREEDOM Lea Sirk, Gaber Radojevič Lea Sirk Lea Sirk, Gaber Radojevič, Miha Gorše, Tomy DeClerque 5. SELL OUT NI PANIKE Miha Gorše, Uroš Obranovič Tina Muc Miha Gorše 6. ZALA LALALATINO Zala Zala Krešimir Tomec, Luka Ipavec 7. ALYA HALO Raay Rok Lunaček, Tina Piš Raay Music 8. OMAR NABER ON MY WAY Omar Naber Omar Naber Omar Naber, Žiga Pirnat

Drugi predizbor

Zap. št. Izvajalec Naslov Glasba Besedilo Aranžma 1. CLEMENS TOK TI SEDE Klemen Mramor Klemen Mramor

Klemen Mramor

2. RAIVEN ZAŽARIM Jernej Kržič, Tadej Košir, Sara Briški Cirman Sara Briški Cirman Jernej Kržič, Tadej Košir 3. KATAYA & DUNCAN KAMAKANA ARE YOU THERE Tim Žibrat Duncan Kamakana, Tim Žibrat, Kataya Tim Žibrat, Blaž Vrečko, Klemen Orter, Samo Jezovšek 4. BQL HEART OF GOLD Maraaya Anej Piletič Raay Music 5. INA SHAI COLOUR ME Martina Šraj Martina Šraj Hans Kristjan Aljas, Vincenzo Capodivento, Niccolo Rebecchi 6. UNITED PANDAZ & ARSELLO feat. ALEX VOLASKO HEART TO HEART Gorazd Hižak (Arsello), Alex Volasko Alex Volasko Gorazd Hižak (Arsello) 7. TIM KORES OPEN FIRE Jeff Lewis, Drew Lawrence Jeff Lewis, Drew Lawrence Jeff Lewis, Drew Lawrence 8. NUŠKA DRAŠČEK FLOWER IN THE SNOW Pele Loriano, Lina Button Lina Button, Brendan Wade Pele Loriano

K. K.