Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Finalisti Evrovizije 2018. Foto: Reuters

Video: Prisluhnite pesmim, ki so prepričale evrovizijsko občinstvo

Lea Sirk bo nastopila v četrtek

8. maj 2018 ob 23:27

Lizbona - MMC RTV SLO

Medtem ko slovenska predstavnica Lea Sirk nestrpno pričakuje četrtkov predizbor Evrovizije 2018, si lahko deset glasbenih imen že oddahne.

Na največjem glasbenem tekmovanju letos sodeluje 43 držav, in sicer pod skupnim sloganom Vsi na krov!

Finalni nastop so si pripeli favoriti izbora: Izraelka Netta s pesmijo Toy, Estonka Elina Nechayeva, ki stavi na svojo popopero La Forza, Čeh Mikolas Josef s poskočno pesmijo Lie To Me in bolgarska zasedba Equinox, sestavljena zgolj za nastop na Evroviziji, s pesmijo Bones ...



Ste pričakovali takšen razplet, je po vašem mnenju kakšna pesem nezasluženo ostala brez finala?

VIDEO CIPER: Eleni Foureira - Fuego

VIDEO IRSKA: Ryan O'Shaughnessy - Together

VIDEO FINSKA: Saara Aalto - Monsters

VIDEO AVSTRIJA: Cesár Sampson - Nobody But You

VIDEO BOLGARIJA: EQUINOX- Bones

VIDEO ESTONIJA: Elina Nechayeva - La Forza

VIDEO IZRAEL: Netta - TOY

VIDEO LITVA: Ieva Zasimauskaitė - When We're Old

VIDEO ČEŠKA: Mikolas Josef - Lie To Me

VIDEO ALBANIJA: Eugent Bushpepa - Mall

D. S.