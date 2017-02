Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Finalisti Eme 2017. Foto: MMC RTV SLO

Video: Prisluhnite vsem pesmim Eme 2017

Zmagovalna skladba On My Way

24. februar 2017 ob 22:39

Ljubljana - MMC RTV SLO

Strokovne žirije je najbolj prepričala pesem On My Way Omarja Naberja, gledalce in gledalke BQL s pesmijo Heart Of Gold, tudi preostale pesmi Eme 2017 pa so našle svoje oboževalce.



Raiven je s pesmijo Zažarim osvojila tako žirije kot gledalce in gledalke ter se uvrstila na visoko tretje mesto. Trem najbolje uvrščenim (po vrstnem redu) sledijo: Nuška Drašček s pesmijo Flower In The Snow, Nika Zorjan s pesmijo Fse, Sell Out s pesmijo Ni Panike, KiNG FOO s pesmijo Wild Ride in Tim Kores s pesmijo Open Fire.

Katera pesem pa je vam najbolj všeč? Prisluhnite jim še enkrat, dvakrat, trikrat ...

VIDEO Raiven - Zažarim

VIDEO BQL - Heart of Gold

VIDEO Omar Naber - On My Way

VIDEO KiNG Foo - Wild Ride

VIDEO Nika Zorjan - Fse

VIDEO Tim Kores - Open Fire

VIDEO Nuška Drašček - Flower in the snow

VIDEO Sell Out - Ni panike

