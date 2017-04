Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Na letošnji Popevki smo slišali dvanajst skladb. Foto: Jani Ugrin Sorodne novice Na Popevki slavila Nuška Drašček s skladbo Tak dan

Video: Prisluhnite vsem skladbam Popevke

Najboljša popevka je skladba Tak dan

15. april 2017 ob 22:33

Ljubljana - MMC RTV SLO

Strokovno komisijo so najbolj prepričale skladbe Tak dan Nuške Drašček, Kušn me dvojca Mon'ami in Sama Jane Šušteršič, občinstvo pa je potem s telefonskim glasovanjem odločilo, da gre zmaga v roke Nuški Drašček.

5-članska strokovna žirija je izbrala tri najboljše skladbe, zmagovalno popevko pa so nato v velikem finalu določili gledalci in poslušalci s telefonskim glasovanjem.

Na tretje mesto po seštevku glasov strokovne komisije se je uvrstila skladba Kušn me in Mon'ami, na drugo Jana Šušteršič s skladbo Sama, zmaga pa je šla v roke Nuški Drašček s skladbo Tak dan. Pod glasbeno podlago zmagovalne skladbe sta se podpisala Aleš Klinar in Anja Rupel, za besedilo pa je poskrbel Aleš Avbelj, ki je bil tudi aranžer skladbe.

Dvojec Mon'ami je pri ustvarjanju glasbe in besedila za skladbo Kušn me sodeloval z Blažem Hribarjem, Rokom Lunačkom in Blažem Hribarjem, za aranžma pa je poskrbel Primož Grašič. Z enako zasedbo je pri pripravi glasbe in besedila sodelovala tudi Jana Šušteršič, za aranžma skladbe Sama pa je poskrbel Patrik Greblo.

Katera pesem je pa vam najbolj všeč? Prisluhnite jim še enkrat.

Matjaž Kumelj - Po svoji poti



Nuška Drašček - Tak dan

Omar Naber - Miže

Aleksander Novak - Dotik stare Ljubljane

Mon'ami - Kušn me

Slavko Ivančič - Med valovi in oblaki

Po drugi strani - Na konec Ljubljane

Zala Smolnikar - Fant z ulice

Gašper Rifelj - Utrip srca

Jana Šušteršič - Sama

Alex Volasko - Nad Ljubljano se dani

Darja Švajger - Slutnja

P. B.