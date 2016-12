Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Andrej Tomc je namesto jaslic postavil vas v malem. Foto: TV Slovenija

Video: Prlek namesto jaslic postavil kar božično vas

Jaslice v Banovcih že prava turistična znamenitost

25. december 2016 ob 17:24

Banovci - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

V Banovcih v Prlekiji domačini že vrsto let pred svojimi hišami postavljajo večje ali manjše jaslice. Te so postale že prava turistična znamenitost, vsako leto si jih ogleda več ljudi. Eden izmed vaščanov pa se je že poleti odločil, da bo namesto jaslic postavil kar božično vas. Na nekaj kvadratnih metrih tako lahko obiskovalci vidijo sleherni kotiček te majhne prleške vasice.

Kar v garaži jo ima! Pa jo vendarle jo Andrej Tomc rad pokaže vsakemu, ki pride. Takšnih mini gradbenih projektov se je začel lotevati že pred leti doma na Gorenjskem.

Kmalu po tem, ko sta se z ženo preselila v Banovce, je začel graditi jaslice pred hišo, kot je to v vasi navada. Tokrat pa se je odločil in postavil vas v malem. Uporabljal je materiale, ki so podobnim pravim. "Predvsem furnir, kritine so iz tegale, obrobe oken in vse drugo so take drobne paličice," pravi Andrej Tomc. Pa mah, lepenka ... Postavil je ulično razsvetljavo, razpelo, kar se da natančno je upodobil tamkajšnje termalno kopališče.

Navdušil je predvsem domačine. "Tu na enem kraju lahko vidite celo vas, vse hiše so gor," je povedal Jože Vrbanjščak. Marija Arih je dodala: "Rekla sem samo - vau! To je nemogoče, kaj ta človek zna narediti iz malega."

Tomc si želi, da bi mini Banovci po praznikih stali na primer sredi vasi, sicer pa bodo lahko svojo mini hiško odkupili posamezniki.

VIDEO Božična vas v Banovcih

D. S., Boštjan Rous, TV Slovenija