Video: Prodajalec čaja vodo zajemal v stranišču vlaka

Indijske železnice sprožile podrobno preiskavo

3. maj 2018 ob 18:45

Hyderabad - MMC RTV SLO, STA

Indijsko javnost razburja videoposnetek, na katerem prodajalec čaja vodo za svoje napitke zajema kar v stranišču vlaka. Incident je še okrepil zaskrbljenost glede varnosti indijske hrane.

Prodajalca, ki je na hitrem vlaku med Čenajem in Hyderabadom prodajal tople napitke, so med polnjenjem posod na stranišču zasačili potniki, ki so sporno dejanje tudi posneli in objavili na spletu.

Videoposnetek prikazuje omenjenega prodajalca in še dva druga moška, ki so se iz stranišča vlaka vrnili s posodami, v katerih svojim strankam na vlaku strežejo napitke. Kot so sporočili z indijskih železnic, so zaradi incidenta uvedli podrobno preiskavo, prodajalec pa je bil oglobljen z denarno kaznijo okoli 1300 evrov.

Prodajalec se je sicer branil, da je bila trojica s posodami za napitke na stranišču, ker so želeli iz ene posode v drugo preliti mleko in tega pač niso želeli storiti na prostem. Preiskovalci razlagi niso verjeli, ob tem pa so dodali, da je sporno že samo odnašanje teh posod v toaletne prostore vlaka.

Prevarantski prodajalci hrane in pijače

Indijo je nedavno sicer pretreslo več podobnih incidentov, ti pa sprožajo čedalje večjo zaskrbljenost glede varnosti indijske hrane.

Policija je med drugim prejšnji teden v zahodnem mestu Kolkati, ki sicer slovi po bengalskih specialitetah, odkrila in zasegla 20 ton gnijočega mesa, ki so ga prevaranti našli na smetiščih in nato prodajali tamkajšnjim restavracijam. V zvezi z incidentom je policija doslej aretirala osem oseb, vendar je razkritje močno načelo ugled tamkajšnjih gostincev.

Posnetek incidenta si lahko ogledate v spodnjem videoposnetku.

M. Z.