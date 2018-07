Video: Protestni vzpon na Kip svobode

Protestnica je končala v priporu

5. julij 2018 ob 20:54

New York - MMC RTV SLO, STA

Na dan neodvisnosti v ZDA je ženska splezala na vznožje Kipa svobode in tam protestno sedela, dokler je ni po več urah aretirala policija.

Priseljenka iz DR Kongo Therese Okoumou, kot so jo identificirali ameriški mediji, naj bi s svojim vzponom protestirala proti priseljenski politiki Donalda Trumpa, ki je več kot 2.000 otrok nasilno ločila od svojih staršev.

Zaradi podviga priseljenke so z otoka Liberty v New Yorku evakuirali vse turiste. Lokalne in zvezne oblasti so potrebovale tri ure, preden so aretirale žensko, ki je zdaj v priporu.

"Najprej z nami ni želela sodelovati, zato smo si vzeli čas, da smo vzpostavili dialog. Ko ni mogla nikamor, je najbrž spoznala, da se je njen čas na kipu iztekel," je na novinarski konferenci povedal Brian Glacken, eden izmed članov newyorške policijske ekipe, ki je posredovala v incidentu. "Spoštovati moramo pravico do protestiranja, vendar ta pravica ne dopušča nevarnih dejanj, ki so v nasprotju z zakonom," je še dodal.

Vseameriški protesti

Oblasti so imele tudi precej tehničnih težav, kako priti do plezalke, a jim je pozneje vseeno uspelo namestiti lestev, po kateri so splezali do nje. Zdaj je na vrsti tožilstvo, ki se mora odločiti, ali bo proti ženski vložena obtožnica.

Že pred tem incidentom so policisti aretirali več oseb, ki so na otoku protestirale proti Trumpovi migracijski politiki. Aktivisti organizacije Rise in Resist, ki so organizirali protest, so sprva zanikali, da so povezani s plezalko, a so pozneje priznali, da se je udeležila protesta in da jim je pomagala obesiti protestni napis na podstavek kipa.

Množični protesti proti priseljenski politiki Donalda Trumpa so pod geslom Družine morajo ostati skupaj pred dnevi potekali v več kot 600 mestih v 50 ameriških zveznih državah.

M. Z.