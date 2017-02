Video: Prvi napovednik za drugo sezono Stranger Things

Kaj se je na koncu prve sezone zgodilo z Eleven?

6. februar 2017 ob 12:36

Los Angeles - MMC RTV SLO

Oboževalci so se že dalj časa spraševali, kdaj si bodo lahko ogledali drugo sezono priljubljene serije Stranger Things, med letošnjim Super Bowlom pa so jih ustvarjalci presenetili z datumom premiere in prvim napovednikom.

Netflixova serija se je v prvi sezoni predstavila z zgolj osmimi epizodami je zelo hitro postala ena izmed bolj popularnih zadnjega časa - na IMDb ima oceno 9.0. Kmalu po začetnem uspehu so potrdili, da se bodo Mike, Dustin in druščina vrnili za drugo sezono, večino preostalih podrobnosti pa sta ustvarjalca Matt in Ross Duffer kar dolgo skrivala.

Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo in Caleb McLaughlin se bodo tako ponovno prelevili v vloge Mika Wheelerja, Dustina Hendersona in Lucasa Sinclaira ter stopili ob bok igralcem kot so Winona Ryder, David Harbour in Charlie Heaton. Prav tako pa se tudi v drugi sezoni vrača Millie Bobby Brown v vlogi skrivnostne Eleven.

Oboževalce po koncu prve sezone najbolj zanima ravno usoda Eleven, glede na napovednik pa bo imel v prihajajočih epizodah veliko vlogo tudi Upside Down oziroma skrivnostna druga dimenzija sveta.

Igralska zasedba, ki se na male ekrane vrne 31. oktobra, je na letošnji podelitvi nagrad igralskega ceha (Screen Actors Guild - SAG) sicer prejela nagrado za najboljšo igralsko zasedbo v seriji.

the kids' reaction to the teaser is so pure! pic.twitter.com/JTAuxgUvKh — stranger things ♡ (@sthingstuff) February 6, 2017

P. B.