Video: Pustne maske v Dupleku podirale Guinnessov rekord

Kostume za skupinsko masko so izdelali sami

27. februar 2017 ob 17:27

Duplek - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Konec tedna so zaznamovale pustne šeme, veliko pozornosti pa je pritegnila ravno povorka v Dupleku. Tam so se oblekli v gasilce in s skupinsko masko podirali Guinnessov rekord.

Pobudo za posebno skupinsko masko v Dupleku je pred leti podala vzgojiteljica iz vrtca. "To počnemo že šesto leto, vsako leto je ljudi več, lani nas je bilo 190," je za TV Slovenija dejala Lojzka Zore.

"Mi tako ali tako sodelujemo že nekaj let, odkar hčerka hodi v vrtec," je poudarila ena izmed udeleženk. "Vsako leto smo prisotni na povorki v Dupleku in zdi se mi, da je bil odziv kar velik. Naj se dela za otroke, saj so tako majhni samo enkrat in naj imajo veselje."

Čakajo še na uradno potrditev rekorda

Letos so pustno povorko želeli vpisati tudi v Guinnessovo knjigo rekordov. Za ta dosežek mora biti največ ljudi oblečenih v ročno izdelane maske.

Za rekord so se morale pustne maske pet minut zadržati v ograjenem prostoru in nihče ni smel sneti nobenega dela maske. "Mora nas biti vsaj 250, menimo, da nas bo nekaj več. Vse skupaj prešteva poveljnik gasilskega društva, potem naknadno štetje še enkrat in vsi posnetki," je še dodala Zoretova.

Prešteli so 300 gasilcev, po pravilih pa je bilo oblečenih 271 mask. To je dovolj za novi rekord, a vseeno čakajo še na uradno potrditev komisije. "Stres je, je pa tudi veliko veselja, ko se ljudje zberejo in so dobre volje, našemljeni in se radi družijo."

V najnovejši izdaji Guinnessove knjige rekordov je 4.000 rekordov, med njimi pa je 21 slovenskih.

Več si lahko ogledate v spodnjem prispevku.

P. B., Jasmina Gregorec (TV Slovenija)