Video: Radomljan naredil zaščito pred dežjem za kolesarje

Za uresničitev želje je bilo potrebnega veliko truda

10. avgust 2017 ob 18:39

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nestanovitno vreme je precejšnja nadloga za ljubitelje kolesarjenja. Inovator Roman Pogačar se je domislil zaščite pred dežjem za kolesarje.

Roman Pogačar iz Radomelj pri Domžalah pravi, da je zamisel za svojo inovacijo, zaščito za kolesarje pred dežjem in drugimi vremenskimi nevšečnostmi, dobil že v mladosti. "V mladih letih sem šel v šolo s kolesom vsak dan. Pozimi in poleti, v dežju in snegu in pred dvema letoma sem se tega spomnil ter se odločil, da bom naredil."

Dela se je lotil kar v domači garaži, vendar vse le ni bilo tako enostavno, kot si je sprva zamišljal. Plastika za zaščitno streho je pokala ali pa se mu je tudi stopila. "Počasi mi je uspelo. Naredil sem kar nekaj teh vzorcev, izdelkov. Na koncu mi je uspelo, tako da je to to."

Pri izdelavi zaščitne strehe je moral paziti na celo vrsto podrobnosti. "Krmilo se obrača. Vse ostalo je fiksno, tako da si, ko sediš na kolesu, ves čas pod streho. Tu spredaj sem dodal nosilec za prenosni telefon, tako da je pri roki. Na daljših potovanjih se lahko posluša tudi glasba."

Na zadnji nosilec je dodal naslon za hrbet, zraven je priročna košarica. Inovacijo so do zdaj preizkusili predvsem Romanovi sorodniki in znanci. Vsi, ki so Pogačarjevo inovacijo že preizkusili, verjamejo, da bo vožnja s takim kolesom prijetnejša tudi v slabem vremenu.

D. S., Miro Štebe, TV Slovenija