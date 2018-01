Video: Rokometaše dvigata pesmi Mi ga spet žingamo in Na juriš

Sproščeni odgovori na zabavna vprašanja

24. januar 2018 ob 12:14

Varaždin - MMC RTV SLO

Blaž Blagotinšek najraje prepeva Modrijane, Borut Mačkovšek je pokazal Shakirino gibanje z boki, Urban Lesjak menda govori najboljše šale, Blaž Janc pa najraje snema selfije.

Slovenski rokometaši so si po torkovi veliki zmagi nad Španijo na Evropskem prvenstvu dali duška tako na igrišču dvorane v Varaždinu kot v garderobi. Tam so na ves glas zavrteli zimzeleno uspešnico Avsenikov Mi ga spet žingamo, najstarejši v slovenski vrsti, 33-letni Vid Kavtičnik, je prijel v roke mikrofon in oblečen le v spodnjice ob pomoči soigralcev in člana spremljevalne ekipe iz srca zapel. Videoposnetek veselja, ki ga je na družbenih omrežjih zvečer objavila Rokometna zveza Slovenije, je zbral že več kot 52.000 ogledov.



Rokometaši pa so nato objavili še en zabaven videoposnetek, v katerem so malo v slovenskem in malo v angleškem jeziku odgovarjali na sproščena vprašanja iz zasebnega življenja. Pred kamero so se postavili Borut Mačkovšek, Blaž Blagotinšek, Urban Lesjak in Gašper Marguč in razposajeno razkrivali zanimivosti iz slovenske ekipe. Tako so za najboljšega pripovedovalca šal določili vratarja Urbana Lesjaka, člana ekipe Celje Pivovarna Laško, ki je sicer povedal že staro šalo o vožnji v nasprotno smer.

"Občutek za modo imaš ali pa ga nimaš"

Najboljši pevec v slovenski izbrani vrsti je visokorasli, 202 centimetra visoki član Veszprema iz Madžarske Blaž Blagotinšek, ki ga ni bilo treba prepričevati, da je zapel uspešnico Ti moja rožica slovenske skupine Modrijani. Sledilo je "pet minut slave" za Primorca Boruta Mačkovška, ki so ga soigralci izbrali tako za najboljšega plesalca v ekipi kot za reprezentanta z najboljšim modnim slogom. Za oboje je ponudil dokaz - ob zvokih pesmi Hips Don't Lie kolumbijske zvezdnice Shakire je pokazal nekaj plesnih gibov, kot dokaz za svoj modni slog pa je ponudil nekaj svojih fotografij z omrežja Instagram. "Težko je dati modni nasvet, ali imaš občutek za oblačenje ali ne," je odgovoril 25-letni član Celja.

Blaža Janca na snemanju sicer ni bilo, a so ga prisotni soglasno izbrali za igralca, ki objavi največ selfijev. Mimogrede, na nekaterih izmed njih Jancu dela družbo njegovo svetlolaso dekle Zala Špat.

In za konec še vprašanje, katera pesem najbolj dvigne reprezentanco? Lesjak je dejal, da fantje na tem prvenstvu najbolj pojejo Na juriš, ki je sicer ena najbolj znanih slovenskih partizanskih pesmi.

Zabavna videposnetka si oglejte spodaj.

A. P. J.