Video: S posebnimi bankovci zaznamovali obletnico Vojne zvezd

Prihaja osmi del sage Vojna zvezd

7. december 2017 ob 19:02

London - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Serija filmov Vojna zvezd, ki ljubitelje sedme umetnosti navdušuje že 40 let, bo prihodnji teden doživela novo premiero, ki so jo na Otoku zaznamovali tudi s posebnimi bankovci.

Prihodnji teden bo na vrsti evropska premiera že osmega iz serije filmov z naslovom Poslednji jedi, v Veliki Britaniji pa so jo zaznamovali s serijo 1.050 spominskih bankovcev, ki bodo nocoj na voljo na spletni dražbi.

Čeprav filmi iz serije Vojna zvezd spadajo med hollywoodske uspešnice, so na mojstrovine ponosni tudi Britanci, saj te filme delno snemajo tudi v studiih Pinewood, ki so v Angliji in Walesu.

"Bankovci so nastali s pomočjo vrhunskih strokovnjakov britanske filmske umetnosti, britanskih oblikovalcev in inovatorjev. Upam, da bomo z njimi zbrali veliko denarja za dobrodelne namene," je za Televizijo Slovenija pojasnil Robin McKenzie iz podjetja za tiskanje denarja, potnih listov in drugih uradnih listin.

Dražba bankovcev v spletni trgovini E-Bay se bo začela ob 21. uri, izkupiček pa bodo v celoti namenili dobrodelni organizaciji, pod okriljem katere delujejo hospici za otroke. Prvih tisoč bankovcev bo na voljo za 100 britanskih funtov, za preostalih 50 pa bo treba odšteti občutno več. "Oblikovali smo že veliko bankovcev za naročnike z vsega sveta. Veseli nas, da so na bankovcih združeni elementi svetlobe in teme, hkrati pa je na njih tudi nekaj podrobnosti, ki jih ne opazimo s prostim očesom," še dodaja McKenzie.

Več si lahko ogledate v spodnjem prispevku.

VIDEO Bankovci za ljubitelje Vojne zvezd

P. B., Nina Kojima (Televizija Slovenija)