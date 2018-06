Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Videospot si je na Youtubu in Instagrama ogledalo že več kot milijon in pol ljudi. Foto: Instagram/leesaseal Sorodne novice Ženskam v Savdski Arabiji končno dovoljeno voziti avtomobile Dodaj v

Video: Savdska raperka odpravo prepovedi vožnje za ženske pozdravila s pesmijo

Za videospot vse več zanimanja tudi v tujini

30. junij 2018 ob 09:50

Riad - MMC RTV SLO

Raperka Lisa A je v Savdski Arabiji po zaslugi svoje pesmi, s katero je proslavila odpravo prepovedi vožnje za ženske, postala prava zvezda.

"Ne potrebujem nikogar, da me pelje, imam vozniško dovoljene. Ne hecam se, danes se lahko vozim sama. Volan v mojih rokah, stopalka pod mojim stopalom," v pesmi repa Lisa A, ki je pridobitev pravic počastila s pesmijo.

Po desetletjih prepovedi so ženske v Savdski Arabiji 24. junija lahko znova sedle za volan, to pa je še isti dan izkoristila glasbenica, in za volanom svojega hyundaia posnela videospot.

Videospot si je na Youtubu in Instagrama ogledalo že več kot milijon in pol ljudi, zanimanje za dekle pa se je iz Savdske Arabije kmalu razširilo po celem svetu.

Padec desetletja trajajoče prepovedi

Ženske za volan v monarhiji desetletja niso smele sesti zaradi stroge interpretacije islama konservativnih klerikov. Takšno potezo je v preteklosti kritizirala raperka M. I. A., ki se je tako kot Lisa A zatekla k pesmi.

Kritiko prepovedi je podala z videospotom za skladbo Bad Girls, v katerem za volan sedejo ženske. Spot je leta 2012 posnela v Maroku, saj se je bala, da bi jo v Savdski Arabiji aretirali.

Sa. J.