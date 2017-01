Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Najbolj prepoznavna člana skupine sta bila Nystrømova in Dif. Foto: Reuters Bralci revije Rolling Stone so leta 2011 Barbie Girl razglasili za najslabšo pesem vseh časov. Za njimi sta končali Macarena skupine Los del Rio in Achy Breaky Heart Billyja Raya Cyrusa (očeta Miley Cyrus). Foto: Reuters Aqua so se leta 2007 vrnili na koncertne odre. Foto: Reuters Aqua pred desetimi leti. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Video: Se spomnite Aque? Mineva 20 let od izdaje Barbie Girl.

Pesem, ki je zaznamovala dansko-norveško skupino

15. januar 2017 ob 11:40

Köbenhavn - MMC RTV SLO

Pisalo se je leto 1997. Velika Britanija je Hongkong vrnila Kitajcem, princesa Diana je umrla, Nasin Pathfinder je pristal na Marsu in dansko-norveška skupina Aqua je izdala skladbo Barbie Girl.

Singel elektropopskupine je debitiral na sedmem mestu Billboardove lestvice Hot 100, kar je v tistem času pomenilo najvišje mesto za kakršnega koli debitanta na omenjeni lestvici. Skladba je takoj šla v ušesa. Vse skupaj je podkrepil kičasti videospot. Uspeh skupine je bil dosežen čez noč, a popularnost je odšla skoraj tako hitro, kot je prišla.

Le leto dni po objavi skladbe so se znašli na sodišču, saj so prejeli tožbo izdelovalcev barbik podjetja Mattel. Sodni proces je trajal pet let. Mattel je njihovo založbo MCA tožil zaradi oskrunitve dobrega imena plastične lutke in "zavajanja" otrok, je takrat poročal CNN.

Na Mattelu so trdili, da besedilo "izpostavlja spolne in druge neokusne teme v povezavi z barbikami". Na koncu so leta 2002 s sodišča zmagovalno odkorakali predstavniki založbe. Najboljši del tožbe pa je bil komentar sodnika Alexa Kozinskega, ki je napisal: "S slavo velikokrat sledi nezaželena pozornost ... Obema strankama priporočam, da se ohladita." Toda Aquo ni zaustavila zgolj tožba. Tu sta bila še neuspela izdaja drugega albuma Aquarius (s katerega prihaja tudi singel Cartoon Heroes, ki je pogorel na lestvicah) in začasni odmor.

"Pogledali smo si v oči in si priznali, da je izginila iskra med nami," so takrat zapisali v uradni izjavi za javnost. Govorice, da bo skupina razpadla, so se uresničile - toda glavna krivda je bil ljubezenski trikotnik med pevko Lene Nystrøm, klaviaturistom Sørenom Rastedom in pevcem Renéjem Difom. Nystrømova se je nekaj časa sestajala z Difom, nato pa ga je prevarala z Rastedom. Toda na koncu sta se poročila Nystrømova in Rasted (danes imata dva otroka).

Odmor in samostojne kariere

Člani skupine so se posvetili (neuspešno) samostojnim karieram. Pevka je izdala album Play With Me leta 2003, na katerem je končal singel It's Your Duty, toda brez večjega uspeha. Rasterd je ustanovil skupino LazyBoy, ki je po besedah portala last.fm "uporabila glasove ljudi na ulicah in kritiko moderne družbe v okolju hiphoperskih ritmov". Rasted je bil zaradi nje skoraj pred drugo tožbo. Pevec La-Z-Boy je trdil, da mu je Rasted ukradel ime. Rasted je pozneje začel drug projekt Hej Matematik, kjer nastopa s svojim nečakom.

Dif se je usmeril v podjetniške vode. Ustanovil je podjetje s prigrizki Diffood. Prav tako je začel ustvarjati zapestnice. Navdih za njih je našel med potovanjem po Himalaji. Poleg tega je tudi duhovni učitelj. Precej manj znanega je o četrtem članu Clausu Norreenu. Po podatkih, ki so dosegljivi na spletu, ima sina in je ločen od danske novinarke.

Četverica se je sicer spet združila pred desetimi leti. Leta 2001 so izdali svoj tretji album, ki so ga naslovili Megalomania. Brez večjega uspeha. A vseeno se skupina ni predala. Na svojo zadnjo večjo turnejo so se podali leta 2014 po Avstraliji.

K. K.