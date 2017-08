Video: shirting - izmenjava srajc, ki nosi pomembno sporočilo

Oblikovalski izdelki opozarjajo na pasti sistema mode

19. avgust 2017 ob 13:11

Se kdaj vprašate, kdo je sešil oblačilo, ki ste ga kupili, koliko energije, naravnih virov in vode so porabili zanj?

Sestavni del odgovornega potrošništva je tudi zastavljanje takšnih vprašanj in odgovori nanje so lahko naravnost zastrašujoči, zato je pomembno razmisliti o alternativah. Ena od njih je tudi shirting.

Shirting se je pred tremi leti začel kot družbeno odgovoren modni projekt, ki temelji na počasni in socialno odgovorni modi. Danes, po osmih izvedbah, prerašča v model oblačenja, način življenjskega sloga in bivanja, ki nosi pomembno sporočilo: po besedah Maje Vardjan, kustosinje 25. bienala oblikovanja, "s pomočjo kritičnega mišljenja razvija alternativo sistemu mode, ki je zelo neetičen, problematičen in kliče po spremembah".

"Nakupujemo in nakupujemo in niti nimamo pravega odnosa, shirting pa ponuja alternativni model oblačenja, pri katerem poudarjamo ravno to odgovornost: do okolja, oblikovalskega izdelka. To ni le oblačilo, ampak je neki socialni objekt, ki povezuje, gradi drugačno družbo," je dodala Lucija Jankovec iz ekipe shirting.

Do zdaj je v shirtingu sodelovalo več kot 30 slovenskih oblikovalcev, ki so oblikovali več kot 50 unikatnih srajc. Njihove izdelke je nosilo več kot 300 uporabnikov doma in po svetu: Istanbulu, Sofiji, Pragi, Amsterdamu, Parizu, Baliju, Baslu, Salzburgu, Stockholmu, Berlinu, Londonu, New Yorku, Nikaragvi, Montrealu, Panami, Indiji in drugje. Prejel je dve nagradi – za najboljši projekt spremljevalnega programa Bienala oblikovanja BIO 50: NOW in priznanje Društva oblikovalcev Slovenije za oblikovalski presežek.

Vse srajce so na ogled na spletni strani projekta, kjer si jih lahko predhodno ogledate in rezervirate.

V četrtek se je v okviru spremljevalnega programa 25. Bienala oblikovanja v Mestni galeriji odprl prvi shirting info point – prostorska lokacija, ki ozavešča javnost o bolj odgovornem načinu oblačenja in kjer bodo uporabniki dostopali do srajc slovenskih oblikovalcev. Na razpolago je okoli trideset unikatnih srajc domačih modnih oblikovalcev ter nekaj srajc londonskih oblikovalcev. Te srajce so namenjene vsem in vsakomur, ki si želi tovrstne izkušnje. Vsak uporabnik izbere srajco, jo nosi/shirta deset dni in jo preda naslednjemu.

Več podrobnosti v priloženem prispevku iz Poletne scene.

