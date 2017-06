Video: Si drznete podajati jajce? Ali igrati jajčno rusko ruleto?

Nenavaden angleški šport

27. junij 2017 ob 08:43,

zadnji poseg: 27. junij 2017 ob 10:54

Swaton - MMC RTV SLO/Reuters

Kaj storiti, ko se ti nakopiči preveč jajc? Angleži so pripravili kar tekmovanje v njihovem podajanju. A disciplina še zdaleč ni preprosta, saj mora jajce met prestati celo.

V angleški vasici Swaton že vrsto let pripravljajo tekmovanje v podajanju jajc, leta 2005 pa je lokalna prireditev čisto pravo svetovno prvenstvo. Letos sta na njem slavila Ben Sudell in Joe Beveridge z rekordnim jajčnim poletom - od enega do drugega je namreč letelo 50 metrov, po pristanku v varnih novozelandskih rokah pa še vedno ostalo celo, kar je tudi pogoj.

Kot so za Reuters pojasnili tekmovalci, gre za kar zahteven šport, ki zahteva nemalo treninga. Metalec mora imeti močno zapestje, da lahko jajce vrže čim dlje, a pravo spretnost mora pokazati lovilec, ki mora znati jajce ujeti tako, da se ne razbije.

Imate dovolj poguma za jajčno rusko ruleto?

Da bi dogodek še malo popestrili - in sodelovanje na njem omogočili tudi tistim, ki jim metanje oz. lovljenje jajc ne gre tako dobro od rok - so sočasno začeli pripravljati tudi t. i. jajčno rusko ruleto. Gre za disciplino, pri kateri za mizo sedita dva tekmovalca, med njima pa škatla jajc. Pet jih je trdo kuhanih, eden pa surov. Izmenično pobirata jajce za jajcem in si jih razbijata na glavi oziroma čelu. Zmaga tisti, ki se mu uspe surovemu izogibati najdlje, tokrat je to uspelo mladi Kanadčanki Julie Moen, poroča Reuters.

"Užitek v spremljanju jajčne ruske rulete je v tistem trenutku, ko tekmovalec zagrabi napačno jajce. Tja pridejo tako samozavestni. Potem pa ... Še posebno všeč mi je bilo, ko je tisti Nemec v prvi igri prišel tako poln samozavesti, nato pa si že prvo jajce, ki ga je izbral, razbil na čelu," je za Reuters dejal organizator tekmovanja Andy Dunlop.

VIDEO Kdo lahko jajce vrže najdlje?

T. K. B.