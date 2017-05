Video: Slabo sprejet igralski debi Davida Beckhama

10. maj 2017 ob 21:59

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ustvarjalci filma Kralj Artur: Legenda o meču so predstavili najnovejši izsek, kjer je mogoče videti tudi igralski debi Davida Beckhama, ki se je gledalcem zdel vse prej kot pozitiven.

Novi film priznanega režiserja Guya Ritchieja kmalu prihaja v kinematografe, Warner Bros pa je zadnje čase oboževalce pogosto razvajal z najrazličnejšimi izseki, saj želi pri njih vzbuditi navdušenje za ogled filma. V najnovejšem je mogoče videti tudi igralski debi slavnega nogometaša Davida Beckhama.

V izseku Beckhamov lik Trigger pravi Arturju, naj ovije roke okrog mitičnega meča Excalibur. Ko se Artur meča poskuša dotakniti zgolj z eno roko, mu Trigger zabrusi: "Obe roki!"

Ob izsek so se obregnili tako kritiki kot uporabniki družbenih omrežij. Pri Empire Onlinu so Beckhamovo igranje označili za "neprimerno in morda malenkost neumno", poroča The Independent.

"Sceno z mečem je Beckham povsem zasenčil in ji odvzel vso čarobnost, ki bi jo sicer imela," pa so zapisali pri The Telegraphu.

"To je najhujše igranje, kar sem mu bil kadar koli priča," je zapisal uporabnik Twitterja, medtem ko je drugi dejal, da ga je ob opazovanju Beckhama kar zvijalo. "Zdi se mi, da me je prav David Beckham odvrnil od tega, da bi si film želel ogledati v celoti," je še dodal.

Tudi sicer ima film, v katerem med drugim igrajo še Charlie Hunnam, Jude Law, Astrid Berges-Frisbey, Djimon Hounsou, Aidan Gillen in Eric Bana, tik pred začetkom predvajanja v kinematografih precej slabe ocene.

Celoten posnetek si lahko ogledate spodaj.

