Video: Slovenca šla svetovno znane harmonike Rutar izdelovat v Avstrijo

Prodaja se je, potem ko sta prišla v Avstrijo, povečala

10. avgust 2017 ob 14:13

Celovec - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Pred nekaj leti se je na avstrijsko Koroško preselila družina Rutar, ki izdeluje svetovno znane harmonike. Zakonca Rutar sta tam našla zatočišče, potem ko sta v Sloveniji imela številne težave s ponaredki.

Ko sta Janja in Aleks prišla v Žitaro vas, sta se najprej otresla prve in največje skrbi, ponarejevalcev njunih unikatnih harmonik Rutar. Čez čas, ko sta spoznala ljudi in kraj in je posel stekel, ko je treba, sta odvrgla še drugo največje breme.

Namreč, da Slovenci ne bodo več kupovali harmonik, ker sta zapustila Slovenijo, pa tudi Avstrijcev sta se malo bala, češ, da sta Slovenca.

Zanimivo je to, da se je prodaja, potem ko sta prišla v Avstrijo, povečala. "V Avstriji se podpira predvsem domače - tako kot pri harmonikah kot pri vseh drugih izdelkih. V Sloveniji pa se mi zdi, da se bolj gleda na tuje in da se tisto, čeprav je slabše, prodaja in ceni, kot da je boljše," je dejal Aleks Rutar.

V kraju so ju sprejeli za svoja, pravita. Ustanovila sta tudi glasbeno šolo, obiskuje jo 50 mladih harmonikarjev.

VIDEO Slovenca izdelujeta harmonike v Avstriji

T. H., Petra Kos Gnamuš/TV Slovenija