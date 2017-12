Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 8 glasov Ocenite to novico! Tudi letos ostajata zvesti tradicionalnim barvam (zeleni, rdeči in zlati), vključila pa sta tudi "vatikanski" belo in rumeno. Foto: MMC RTV SLO

Video: Slovenska florista baziliko v Vatikanu za božič krasita že peto leto

To je že njuna dvanajsta krasitev bazilike svetega Petra

24. december 2017 ob 08:02

Rim - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Baziliko svetega Petra v Vatikanu zdaj že tradicionalno krasita slovenska cvetličarja Sabina Šegula in Peter Ribič, ki pojasnjujeta, da sta tudi letos ostala zvesta tradicionalnim barvam - zeleni, rdeči in zlati -, nekaj novosti pa je pri vrstah cvetja, ki sta jih izbrala.

Božič slovenska florista Sabina Šegula in Peter Ribič iz Biotehniškega centra v Naklem tradicionalno preživljata v Vatikanu, saj si cvetlične okrasitve bazilike svetega Petra, v kateri bo božično polnočnico daroval papež Frančišek, brez njunega prispevka skoraj ne znamo več predstavljati. "To je najina dvanajsta krasitev, skupaj z velikonočnimi, od tega je to peta božična," pojasnjuje Ribič.

Najprej se vedno odpravita v vrtnarijo vatikanskih vrtov, kjer nabereta cvetje. In kakšno sta izbrala letos? "Za božič imamo zimzeleno zelenje, se pravi srebrno jelko - simbol večnega življenja. Hkrati pa kombiniramo še z zlato in rdečo. Rdeča je simbol Petrovih ključev v vatikanski zastavi. Sama pozlata pa je tisto, kar simbolizira pričakovanje nečesa bogatega. Namreč: vsi smo ob božiču bogatejši za ponovno rojstvo Jezusa," pravi Sabina Šegula.

"Nekaj malega bo spremembe pri izboru cvetja - nekaj drugih sort - in pri pozlati. Vse drugo ostaja isto. Tudi dolžinski metri - okrog osemdeset metrov vsega skupaj - ostajajo iz leta v leto isto," pa dodaja Ribič. Pozneje sta dodala še rumeno in belo, barvi vatikanske zastave. Dekoracijo po delih izdelata že v vatikanskih vrtovih in jo nato v baziliki sestavita.

Kot pojasnjujeta, sta zdaj že navajena, da božični večer preživita skupaj. Obe družini ju bosta tudi letos počakali in božično vzdušje zanju pričarali na štefanovo.

VIDEO Vatikan krasita tudi slovenska cvetličarja

T. K. B., Janko Petrovec, TV Slovenija