Video: Slovenski avtomobil iz lesa, ki je Ford pustil odprtih ust

Nastal je tudi muzej

11. september 2018 ob 20:42

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Mizar Marko Kveder iz Lukovice je izdelal legendarni ford T - iz lesa. In ne le enega, pravzaprav dva lesena avtomobila v enem! Fordov avtomobil "Model T", ki so ga imenovali tudi Tin Lizzie, je bil prvi serijsko narejen avtomobil in prva uspešnica avtomobilske industrije iz začetka 20. stoletja

Kveder najraje izdeluje stilno pohištvo iz celega lesa, med drugim je opremil tudi kar nekaj cerkva. Med zadnjo krizo pa je ugotovil, da mora na svoje mojstrstvo opozoriti kako drugače. Naredil je lesen avtomobil.

"Sem hotel svoje delo notri predstaviti in v tem avtomobilu je 70 odstotkov lesa. Pri takem delu moraš biti rezbar in kipar in restavrator in mizar, moraš obvladati tudi vsa ličarska dela," je povedal Kveder.

Natančno se je držal načrtov in meril za Ford T, s svojim avtom pa je presenetil tudi predstavnike Forda. "Niso mogli verjeti in so mislili, da je kakšna maketa. Ko smo povedali, da bo ta avto res za peljat, da bo original, tako kot je, v merah. Navsezadnje so bili zelo navdušeni."

S prijatelji je Marko uredil tudi priročen muzejček, s katerim so predstavili, kako je avto nastajal. "Želeli smo ljudem pokazati, kakšen avto je bil prej, to smo poslikali in nastal je muzej," je povedal Tomaž Jemec, pomočnik pri ureditvi muzeja.

Avto je resnična umetnina, ki preseneti tudi marsikaterega mizarja.

VIDEO Mizar izdelal lesen avto Ford T

D. S., Miro Štebe, TV Slovenija