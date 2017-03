Video: Snoop Dogg s plastično pištolo nad Trumpovega dvojnika

Predsednik zahteva opravičilo

15. marec 2017 ob 14:55

Washington - MMC RTV SLO

"Si predstavljate, kako bi vsi znoreli, če bi Snoop Dogg, s svojo propadajočo kariero vred, nameril s pištolo in ustrelil predsednika Obamo? Pristal bi v zaporu!"

Avtor v uvodu citiranega tvita ni nihče drug kot "prvi mož svobodnega sveta", ameriški predsednik Donald Trump, ki se je odzval na novi Snoop Doggov spot za pesem Lavender, v katerem raper s plastično pištolo (igračo, ki namesto nabojev izstreli zastavico z napisom "Bang!") grozi klovnovsko naličenemu Trumpovemu dvojniku.

Spot je obsodilo že več republikanskih politikov, med njimi nekdanja Trumpova tekmeca za predsedniško kandidaturo Ted Cruz in Marco Rubio, prvi je pripomnil, da je "norčevanje iz umora nekoga znak slabega okusa, še posebej če gre za atentat na predsednika", drugi pa, da se glede na zgodovino atentatov na predsednike ZDA iz tega res ne gre norčevati, saj "lahko kdo dobi kakšno idejo".

Zdaj se je s svojega osebnega profila na Twitterju oglasil še sam predsednik in namignil, da bi ob takšnem norčevanju iz Obame Snoop gotovo končal v zaporu. Trumpov odvetnik Michael Cohen je po mnenju svojega varovanca "propadajočega" raperja pozval, naj se predsedniku opraviči.

Oglejte si sporni videospot.

Can you imagine what the outcry would be if @SnoopDogg, failing career and all, had aimed and fired the gun at President Obama? Jail time!