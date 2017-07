Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Konstrukcija je lesena, masivna, vidna z notranje strani. Fasadni plašč se, kadar ni nikogar doma, povsem zapre. Odprto ostaja le izrinjeno okno - oko hiše, ki se ozira po okolici. Foto: Kombinat arhitekti

Video: Sodobna zidanica, ki spoštuje krajino in tradicijo

Spodaj zidana klet, zgoraj lesen objekt

25. julij 2017 ob 11:30

Podčetrtek - MMC RTV SLO

Pogled na gričevje v okolici Podčetrtka se zdi idiličen, a številne zidanice močno odstopajo od pokrajine: pri tem ni problematično zgolj njihovo število, temveč pogosto tudi njihova podoba.

Takšna je bila tudi zidanica, ki so jo v prenovo zaupali arhitekturnemu biroju Kombinat: večkrat prezidano in dozidano stavbo je naročnik, ki jo je podedoval, želel spremeniti v sodoben objekt, ki bo skladen z okolico. "Skupaj smo se odločili, da je treba objekt izščistiti in zmanjšati, ne pa razširiti ali celo dodajati prostore. Izhajali smo iz tega, kakršne so zidanice nekoč bile: zidana klet za mehanizacijo in vino, zgoraj pa lesen objekt," pojasni arhitektka Alenka Korenjak.

Zgornje, bivalno nadstropje, je izdelano iz montažnih masivnih lesenih ploč, ključna pri njegovi zasnovi pa je bila usmeritev pogledov na čudovito pokrajino in s tem tudi optična razširitev prostora navzven. Ker gre za občasno naseljen objekt, ima pomembno vlogo tudi fasadni plašč, ki se popolnoma zapre in omogoča veliko odprtih steklenih površin, hkrati pa tudi senčenje, ko je to zaželeno.

Gre za objekt, ki je spoštljiv ne le do občutljive krajine, v kateri se nahaja, ampak tudi do tradicije, v tem smislu pa predstavlja zgled za tovrstno gradnjo pri nas.

Vabljeni k ogledu prispevka Julije Vardjan.

VIDEO Kultura bivanja: zidanice

A. K.