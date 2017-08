Video: Splača se biti didžej - 10 najbolje plačanih zaslužilo skoraj 300 milijonov

Od Calvina Harrisa do Zedda

10. avgust 2017 ob 08:54

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Calvin Harris je že petič zapored osvojil prvo mesto na Forbesovi lestvici najbolje plačanih didžejev na svetu. V preteklem letu je zaslužil 48,5 milijonov ameriških dolarjev.

Škotski didžej je pravi poslovnež. Z nastopi v Las Vegasu zasluži več sto tisoč dolarjev na noč, račune za festivale pa izstavlja v sedemmestnih številkah. Hkrati je tudi uspešen producent in sodeluje z glasbeniki, kot so Pharrell Williams, Big Sean in Katy Perry.

Na lestvici drugouvrščeni, nizozemski mojster mešalne mize Tiesto, je stalnica med prvo trojico največjih zaslužkarjev med didžeji. Pri 48 letih izvede 134 nastopov na leto, kar je občutno več kot njegovi mlajši kolegi. Lani je imel 39 milijonov dolarjev zaslužka.

The Chainsmokers sledijo na tretjem mestu z "zgolj" milijonom manj zaslužka. V preteklem letu so našteli več kot milijardo pretokov njihovih skladb, predvsem uspešnic Closer, ki je nastala v sodelovanju s pevko in tekstopisko Halsey, ter Something Just Like This, pri kateri so The Chainsmokers združili moči s skupino Coldplay.

Četrto, peto in šesto mesto zasedajo Skrillex (30 milijonov dolarjev zaslužka), Steve Aoki (29,5 milijona) in Diplo (28,5 milijona). Šele na sedmem - lani na tretjem - mestu je letos francoski didžej David Guetta s 25 milijoni dolarjev na računu. Guetta, znan po uspešnicah Memories in Turn Me On, sicer še vedno polni festivalske arene in klube od Ibize do Las Vegasa, navaja Forbes.

Med novouvrščenimi na lestvici pa je tudi anonimni didžej z belo masko, znan zgolj kot Marshmello, ki se je z 21 milijoni dolarjev uvrstil na osmo mesto največjih zaslužkarjev v elektronski glasbi. Deseterico zaokrožujeta Martin Garrix z 19,5 in Zedd z 19 milijoni dolarjev.

Skupno je prvih deset najbolje plačanih didžejev v preteklem letu zaslužilo 298 milijonov dolarjev, slabih 30 milijonov več, kot je zaslužila lanska najbogatejša deseterica.

T. H.