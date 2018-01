Video: Sveti trije kralji na obisku pri treh predsednikih

V trikraljevski akciji koledniki zbirajo dobrodelne prispevke

5. januar 2018 ob 19:38

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija, STA

Predsednik republike Borut Pahor, predsednik DZ-ja Milan Brglez in premier Miro Cerar so danes ločeno sprejeli skupino kolednikov in se jim zahvalili za širjenje pozitivnih idej, miru in solidarnost.

Katoličani in evangeličani bodo jutri praznovali Gospodovo razglašenje oziroma praznik svetih treh kraljev. Na ta dan domove obiskujejo koledniki, ki so danes obiskali tudi vse tri predsednike - predsednika države, predsednika Državnega zbora in predsednika vlade.

V predsedniški palači je kolednike iz župnije Kranj Šmartin in predstavnike Misijonskega središča Slovenije sprejel predsednik republike Borut Pahor. Otrokom je dejal, da s koledovanjem ne ohranjajo le starega slovenskega običaja, temveč tudi zgled, kako si lahko medsebojno pomagamo.

"Za preživetje vsake skupnosti je pomembno, da se lahko zanesemo drug na drugega," je poudaril predsednik republike in se kolednikom zahvalil, da plemenito pomagajo slovenskim misijonarjem po svetu, ki so s svojimi humanitarnimi akcijami pomembni glasniki dobrote in nesebične pomoči.

Kot sporočajo koledniki, prepevajo, da pomagajo revnim. V letošnji trikraljevski akciji zbirajo sredstva za vrtce, šole, igrišča, centre in cerkve v Mozambiku, Albaniji, Ukrajini, Braziliji, Zambiji, Slonokoščeni obali, Ugandi, na Madagaskarju in v Malaviju, so zapisali v uradu predsednika republike.

Obisk v hramu demokracije

Tudi predsednik Državnega zbora Milan Brglez, ki je kolednike sprejel pred tem, je ob tej priložnosti poudaril, da je sporočilo miru in solidarnosti najbolj občečloveška vrednota, pri čemer pa zlasti mir ni samoumeven povsod po svetu. Prav tam, kjer se odsotnost miru udejanja v obliki nasilja, neenakosti, revščine in preostalih neprivilegiranosti, si je treba za solidarno pomoč najbolj prizadevati, je dejal.

"Na začetku leta si običajno zaželimo vsega dobrega, srečnega in zdravega, kar je vsekakor dobrodošlo, vendar nas te želje hkrati opominjajo, da obstaja širši svet, znotraj katerega lahko tudi mi naredimo vsak svoj drobni korak," so njegove besede navedli v DZ-ju. Kot so dodali, se je Brglez kolednikom ob koncu nagovora zahvalil za obisk in izrazil upanje, da se bodo koledniški obiski v hramu demokracije ohranili tudi v prihodnjih mandatih, so sporočili iz DZ-ja.

Veselje in dobra volja v vladnih prostorih

Premier Miro Cerar pa je prek Twitterja sporočil, da so koledniki v prostore vlade prinesli dobro voljo, veselje in blagoslov ob novem letu. Hvaležen jim je za obujanje tradicije, širjenje pozitivnih sporočil in za dobrodelne projekte, ki jih pripravljajo, je zapisal.

Koledniki v času med božičem in svetimi tremi kralji obiskujejo domove, prepevajo voščilne pesmi in v hiše kličejo blagoslov. Običaj, ki izvira iz predkrščanskih časov, je bil nekdaj razširjen po vsej Sloveniji, danes pa ima tudi dobrodelno noto. V okviru trikraljevske akcije koledniki zbirajo prispevke za človekoljubne in pastoralne projekte slovenskih misijonarjev in misijonark po svetu.

Utrinke z obiska si lahko ogledate v videoprispevku Televizije Slovenija.

VIDEO Koledniki na obisku pri treh predsednikih

M. Z.