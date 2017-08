Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči V Velenju se je zbralo več kot 1000 tabornikov. Foto: TV Slovenija

Video: Taborništvo ni le postavljanje šotorov in vezanje vozlov

Več kot 1.000 tabornikov v Velenju

4. avgust 2017 ob 21:04

Velenje - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Velenje v teh dneh gosti Zlet tabornikov, dogodek, ki vsaka štiri leta združi tabornike iz vse Slovenije. Tokrat so se jim pridružili še gostje iz sedmih držav. Do prihodnjega četrtka bodo vsi skupaj taborništvo zajemali z veliko žlico.

Ne le pogled na ogromen taborni prostor, tudi število udeležencev je veličastno. Več kot 1.000 jih je tukaj. "Predvsem smo veseli velikega števila prostovoljcev, ki so prišli pomagat, izvajat program. Videti je, da si mladi želijo prevzemanja odgovornosti in taborništvo jim to omogoča," je povedal Domen Uršič, načelnik Zveze tabornikov Slovenije.

Taborništvo torej ni le postavljanje šotorov in vezanje vozlov. Taborništvo - tudi na Zletu - je veliko več. "Vse udeležence bi radi ozavestili o problematikah današnjega sveta, predvsem o revščini, neenakosti, o podnebnih spremembah, ki se dogajajo. Na drugi strani pa tudi o možnostih, ki jih prihodnost prinaša in kaj lahko mi storimo glede tega," pojasni Blaž Zupančič, programski vodja Zleta.

Dogajanje na Zletu pa je le začetek poti, po kateri želi iti taborništvo v prihodnje. Vodja Zleta, Jasna Vinder, je povedala, da želijo, da je njihov dogodek zgled drugim, dodala pa je: "Ljudi, ki so tukaj, želimo tudi napolniti z motivacijo za delo naprej."

Če gre soditi po prvih dneh, jim odlično uspeva. "Tu spoznaš nove ljudi, drugačne, zelo všeč mi je, da si lahko, kar hočeš pri tabornikih," je povedal eden izmed tabornikov.

In Zlet ponuja ravno to. Nekaj posebnega, nekaj novega, nekaj drugačnega.

D. S., Tomaž Hudomalj, TV Slovenija