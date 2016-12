Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Video: Tudi astronavti so si privoščili božično kosilo

Izpraznili so vrečke

26. december 2016 ob 17:41

Pariz - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Evropska vesoljska agencija je objavila videoposnetek astronavtov na Mednarodni vesoljski postaji, ki so opisali, kako je videti praznovanje božiča visoko nad oblaki.

Če verjamete ali ne, astronavti so si v vesolju privoščili pravo božično kosilo.

"Po ameriški navadi bomo jedli puranje meso, ki je sicer v vrečki. Jedli bomo tudi sadno kupo. Imamo še stročji fižol in krompir. Jedli bomo dehidriran pire krompir in kruhov nadev," je v kamero naštel poveljnik odprave Shane Kimbrough, medtem ko mu je njegova kolegica v roke podajala zelene vakuumsko zaprte vrečice, ki so bile videti do pičice enake.

Za konec je vesoljska posadka na Zemljo zaželela še lepe in vesele božične praznike.

VIDEO Astronavtski božični večer

T. H.