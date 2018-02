Video: Uma Thurman objavila posnetek nesreče, Tarantino pa razkril svojo plat zgodbe

"Uma je sedla v avtomobil, ker mi je zaupala. Dejal sem ji, da bo vožnja varna. Pa ni bila."

6. februar 2018 ob 20:09

Los Angeles - MMC RTV SLO

Quentin Tarantino je po razkritju Ume Thurman, da je namerno ogrozil njeno življenje, ko jo je prisilil, naj sede v nevaren avtomobil, dogodek priznal, obenem pa zatrdil, da ni šlo za namerno dejanje.

Uma Thurman je pred dnevi razkrila ne le, da jo je hollywoodski producent Harvey Weinstein skušal posiliti, ampak tudi nekoliko drugačno zlorabo, ki si jo je privoščil režiser Quentin Tarantino. Ta jo je namreč med snemanjem filma Ubila bom Billa posedel v kabriolet in ji naročil, naj se pelje po cesti. Čeprav sama ni želela voziti tako hitro, kot je to od nje zahteval Tarantino, jo je ta tako dolgo maltretiral, da je res sedla za volan in se na koncu zaletela v palmovo drevo.

Tarantino je zdaj o dogodku spregovoril za Deadline. "Kriv sem, ker sem jo posedel v tisti avtomobil. Ampak ne tako, kot mi ljudje očitajo," je dejal in dodal, da tistega dne vožnje ni nihče razumel kot kaskaderstva, ampak kot običajno vožnjo. "Običajna vožnja je bila. Nihče izmed nas ni nanjo gledal kot na kaskadersko točko. Morda bi morali, pa nismo. Prepričan sem, da sem ob pritožbah (Ume Thurman, op. p.) nestrpno zavil z očmi. A prepričan sem tudi, da nisem v besu vpil nanjo."

S tem je zavrnil Umine trditve, da jo je verbalno prisilil v kaskadersko točko, priznal pa, da je ravnal nepremišljeno, ko jo je prosil, naj avtomobil vozi razmeroma hitro, da ji bi veter primerno mršil lase, kar danes izjemno obžaluje. Zaradi slabše svetlobe so zadnji trenutek traso, po kateri je Uma peljala kabriolet, obrnili, a je ni nihče prej preveril, je še razkril Tarantino. "Dejal sem ji, da bo vse v redu. Dejal sem ji, da cesta pelje naravnost. Dejal sem ji, da bo vožnja varna. Pa ni bila. Zmotil sem se. Nisem je prisilil, da je sedla v avtomobil. Vanj je sedla, ker mi je zaupala. In ker mi je verjela," je skrušen priznal Tarantino in dodal, da je trčenje močno zaznamovalo njun odnos. "Nisva prekinila stikov ali kaj podobnega. A tistega zaupanja ni bilo več."

Uporabil zveze in ji posnetek priskrbel zdaj

Obenem pa je sloviti režiser potrdil, da so pri studiu Miramax Thurmanovi skušali onemogočiti dostop do posnetka, na katerem se je igralka zaletela. Ko ga je zahtevala prek svojega odvetnika, naj bi ji dejali, da ga lahko dobi, če podpiše dokument, s katerim bi jih "razrešila vseh bremen, ki bi jih lahko povzročili njene potencialne bolečine in trpljenje". Tarantino se strinja, da so Umi res skušali preprečiti, da bi se dokopala do posnetkov in jih uporabila v morebitni tožbi, ni pa se zavedal, da je igralka menila, da je v prikrivanje dogodka vpleten tudi sam. Da bi se ji odkupil, ji je posnetek pred omenjenim intervjujem za New York Times priskrbel sam, je še dejal. Prav ta posnetek je sicer Thurmanova danes objavila na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram.

"Mislim, da se je s tem zgodba končala. Leta so ji preprečevali dostop do posnetka, Harvey Weinstein je poskrbel, da ga ni nikoli niti videla. Zato sem ji želel pomagati tako, da sem ji ga priskrbel. Da si ga lahko ogleda in se tako sooči s spominom na nesrečo," je še dejal Tarantino.

"Takoj sem vedel, da Harvey laže in da je vse, kar je povedala Uma, res"

V pogovoru se je dotaknil tudi očitkov Thurmanove o tem, da jo je Weinstein spolno napadel. Kot je znano, je sloviti režiser že jeseni priznal, da je "vedel dovolj, zato bi lahko storil več, kot je", zdaj pa je razkril še, da je za spolno predatorstvo svojega dotedanjega prijatelja izvedel, ko sta mu skoraj sočasno svoji negativni izkušnji s producentom zaupali tako Thurmanova kot tedanja partnerica Mira Sorvino. Ugotovil je, da je v Weinsteinovem ravnanju neki vzorec: "Niti za trenutek nisem pomislil, da to ne bi bilo res. Takoj sem vedel, da Harvey laže in da je vse, kar je povedala Uma, res. Ko se je skušal izgovarjati, mu nisem verjel. Neposredno sem mu rekel: Ne verjamem ti. Verjamem njej." Kot pogoj za sodelovanje pri filmu Ubila bom Billa je zato od Weinsteina zahteval, da se Umi opravičil, je še dejal.

Na dan spet prišlo njegovo branjenje Polanskega

Na isti dan, ko je Tarantino odgovarjal na Umine obtožbe, pa so mediji znova izbrskali posnetek iz leta 2003, na katerem Tarantino v pogovoru z radijcem Howadom Sternom zagovarja režiserskega kolega Romana Polanskega, ki je obtožen pedofilije in posilstva mladoletnice, češ da ni zares zagrešil posilstva, ko je leta 1977 spolno občeval s 13-letnico: "Seksal je z mladoletnico. To ni posilstvo. Po mojem mnenju lahko uporabiš besedo posilstvo, ko govoriš o nasilju, o tem, da te nekdo podre na tla ... gre za enega najbolj nasilnih zločinov na svetu."

T. K. B.