Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 7 glasov Ocenite to novico! Oliver Dragojević se je boril z rakom na pljučih. Foto: BoBo Dom Oliverja Dragojevića v Veliki Luki na Korčuli. Po novici o njegovi smrti so številni prinesli sveče in cvetje v njegov spomin. Foto: T. Iljas Sorodne novice Umrl je legendarni hrvaški pevec Oliver Dragojević Oliver Dragojević potrdil, da je hudo bolan Dodaj v

Video: V čast Oliverju Dragojeviću na ulicah prepevali njegove pesmi

Ulice v Splitu so se napolnile

30. julij 2018 ob 12:46

Split - MMC RTV SLO

V nedeljo je javnost pretresla smrt enega najbolj znanih hrvaških glasbenikov, ki je izgubil dolgo bitko z boleznijo. V Splitu so se mu poklonili na prav poseben način.

Splitski ženski zbor Marjanke je napolnil središče mesta, kjer so se po 21. uri spontano začeli zbirati tudi meščani in skupaj peli legendarne pesmi pokojnega glasbenika ter se s tem na prav poseben način glasbeniku tudi poklonili.

Piva klapa ispod volta, Nedostaješ mi ti, Oprosti mi pape, Nek živi ljubav in Vela Luku so zgolj nekatere izmed skladb, ki jih je pela množica. Splitčani so na trg prinesli tudi sveče in jih v njegovo čast prižgali, k temu pa, kot poroča HRT, dodali, da bo to trajalo, vse dokler ne zmanjka Oliverjevih pesmi.



Mnogi so dejali, da hrvaška glasbena scena brez Dragojevića nikoli več ne bo takšna, kot je bila. HRT poroča, da je najverjetneje res tako, saj na Hrvaškem praktično ne obstaja radijska postaja, ki ne bi predvajala njegovih pesmi.

V Splitu naj bi bilo sicer že dalj časa znano, da njegovo zdravstveno stanje v zadnjem času ni bilo najboljše. "A na nekaj takšnega se vseeno ne moreš pripraviti," je dejal Jakša Fiamengo.

Žalna slovesnost bo v Splitu potekala jutri, potem pa se bodo v sredo v ožjem družinskem krogu od njega poslovili v domači Veli Luki.

Kako so se glasbeniku poklonili v Splitu, si lahko ogledate spodaj.

P. B.