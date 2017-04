Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Čokolado velikanko bodo razdelili na festivalu čokolade v Radovljici. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Video: V edini tovarni čokolade pri nas izdelali 95-kilogramsko velikanko

Čokolado bodo razdelili na festivalu čokolade v Radovljici

18. april 2017 ob 21:15

Ljubljana - MMC RTV SLO

70 kilogramov mlečne čokolade in 25 kilogramov lešnikov je bilo potrebnih za izdelavo 95 kilogramov težke čokolade velikanke, ki so jo naredili ob 95-letnici edine tovarne čokolade pri nas.

Priprave na izdelavo so potekale več dni. Najprej so vseh 70 kilogramov čokolade vlili v velik kovinski model, nato so jo enakomerno porazdelili in na koncu posuli z lešniki. Čokolado bodo razdelili med obiskovalce festivala čokolade, ki bo ta konec tedna potekal v Radovljici.

Medtem ko so pridne delavke izdelovale čokolado velikanko, je v sosednjih prostorih nastajala še ena posebnost, velika skulptura male Gorenjke – iz čokolade, seveda. "Celoten blok je bil narejen iz 200 kilogramov čokolade iz Gorenjke," je dejal izdelovalec skulptur Miro Rismondo in dodal, da so za delo uporabili tudi motorno žago.

Edina tovarna čokolade pri nas ima po 95 letih obstoja na slovenskem trgu 25-odstotni delež na področju rulad in deset odstotni delež pri čokoladah. Na leto v Gorenjki izdelajo 1.600 ton čokolade.

Več si lahko pogledate v spodnjem prispevku iz TV Dnevnika.

Jan Novak, TV Slovenija