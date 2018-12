Video: V Mariboru brezplačen koncert brez poslušalcev

CoverLover so svoj nastop predčasno končali. Foto: Sandi Fišer Zasedba Dan D pa na oder sploh ni stopila, saj pod njim ni bilo niti enega samega oboževalca. Foto: Marko Alpner Sorodne novice Dan D: Milo za drago je umilo del odnosov, ne pa vsega

Udeležilo se ga je približno deset ljudi

17. december 2018 ob 21:28

Maribor - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Smuka na Pohorju je že v polnem zamahu, saj so pretekli konec tedna zagnali večino vlečnic, ob otvoritvi pa so pripravili tudi veliki koncert na prostem na Snežnem stadionu, ki je pritegnil zgolj približno deset ljudi.

Upravljavec smučišč na Pohorju je zimsko sezono, kot to počnejo tudi v tujini, odprl z veliko zabavo pod mariborsko strmino. A pred odrom, na katerem so bili glasbeniki, ki praviloma pritegnejo množice, ni bilo nikogar. "Danes je bil ta dogodek namenjen Mariborčanom, tukaj pa vidimo samo hotelske goste, ki mogoče mislijo, da smo ta koncert pripravili za njih," je za Televizijo Slovenija pojasnil najemnik pohorskih hotelov Miran Ferk.

Skupina CoverLover je tudi zaradi njih nekaj časa vztrajala, ko pa so odšli še oni, so nastop predčasno končali. Na vprašanje, ali so že kdaj igrali za manj ljudi, Simon Vadnjal odgovarja, da je manj ljudi praviloma v zaklonišču, kjer imajo vaje. "Mi igramo za sebe, če pa njim ne uspe dogodek, pa jaz ne morem vplivati na to," pa dodaja Aleš Uranjek.

Vrhunec večera bi morala biti novomeška skupina Dan D, ki pa na oder sploh ni stopila, saj pod njim ni stal nihče. "A da ne bi bilo prav nobenega, mogoče še ne. Če je bil eden, smo ostali in igrali, zdaj pa ni nobenega," o nastopu v Mariboru pravi Tokac. K temu Ferk dodaja, da so organizatorji in soorganizatorji zelo razočarani nad tem, kaj se dogaja v Mariboru, a da znajo kritizirati, medtem ko ne znajo sodelovati.

Organizatorji so zato, ker koncerta brez občinstva ne pomnijo, zgolj pisno izrazili prepričanje, da je zagotovo vzrok v mrzlem vremenu, dogajanju na drugih lokacijah v mestu in dejstvu, da še ni smuke v dolino. Delček krivde pa bi lahko pripisali tudi temu, da so koncert sprva oglaševali kot brezplačen zgolj za imetnike smučarskih vozovnic, v zadnjih dneh pa so javnost začeli obveščati, da je brezplačen za vse.

