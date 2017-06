Video: V Rusiji konec tedna v znamenju starodobnikov in traktorjev

Na sporedu tudi dirka traktorjev

5. junij 2017 ob 14:46

Moskva - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

V Moskvi so si lahko minuli konec tedna v središču mesta ogledali vozila različnih znamk in modelov, stara 40 let in več, na drugem koncu države pa je bila na ogled dirka s traktorji.

Srečanje starodobnikov od leta 2003 organizira švicarski izdelovalec prestižnih ur in nakita, tudi tokrat pa je privabilo mnogo lastnikov in ljubiteljev starih vozil, med katerimi so bila nekatera stara skoraj sto let. Lastniki so lepotce na štirih kolesih na ogled postavili v središču Moskve, nedaleč od Kremlja. Kljub skoraj zimskim temperaturam radovednežev ni manjkalo - stara, odlično ohranjena in tudi zelo draga vozila so namreč prava paša za oči.

"Za nekatere so starodobniki samo stari avtomobili, nam pa to prinaša veselje. Poleg tega dobimo potrditev, da ti avtomobili kljub starosti ostajajo kakovostni izdelki," je za TV Slovenija pojasnil eden izmed udeležencev.

Vozila imajo zgodovinsko vrednost. Njihovi lastniki so vanje vložili veliko denarja, razstava starih avtomobilov pa je tudi priložnost, da mlajši rod vidi, kako so se ljudje vozili nekoč.

Dirka s traktorji privabila ogromno ljudi

Povsem drugačne štirikolesnike pa so si že na petnajsti dirki s traktorji lahko ogledali prebivalci Rostova na Donu. Na 15 kilometrov dolgi progi z različnimi ovirami so se pomerili najboljši traktoristi iz vse države. Zaradi zahtevnosti proge pa se je za nekatere dirka končala predčasno. "Proga je zelo zahtevna. Tega ne privoščim nikomur," je v šali dejal udeleženec. "Na tako spolzkem terenu je vozilo težko obvladovati."

Dirko si je ogledalo več tisoč ljudi, zmagovalec pa je za nagrado prejel traktor.

Več si lahko ogledate v spodnjem prispevku.

P. B., Vlasta Jeseničnik (TV Slovenija)