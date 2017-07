Video: V Tržiču na ogled čarobni svet metuljev

Razstava je nastajala štiri leta

8. julij 2017 ob 10:00

Tržič - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Ljubiteljski fotograf Stanislav Čičerov je v fotografski objektiv ujel vse v Sloveniji živeče dnevne metulje, njegove fotografije pa so trenutno na ogled v Tržiču.

Metulji so pomemben del vsakega habitata, njihova odsotnost pa opozarja na poslabšanje razmer v okolju. V Sloveniji je kar 3600 vrst metuljev, od tega 181 dnevnih in skoraj 3400 nočnih.

Njihovo število pa se zaradi onesnaženega zraka, škropiv in intenzivnega kmetijstva zmanjšuje. V zadnjih 25 letih je v Sloveniji izginilo kar šest vrst metuljev, na seznamu ogroženih pa jih je 219.

Vseh 181 vrst dnevnih metuljev, ki živijo pri nas, je trenutno na ogled v galeriji Atrij v Tržiču. V fotografski objektiv jih je ujel Stanislav Čičerov ‒ ljubiteljski fotograf in član Društva za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije. Za zbirko je potreboval kar štiri leta in na desetine izletov po vsej Sloveniji.

Kaj je o ogroženosti metuljev in svojem delu povedal sam, si lahko ogledate v spodnjem prispevku.

Marjeta Klemenc, Televizija Slovenija

M. Z.