Video: V "vedeževalskih" Bučkah že pred dnevi napovedali slovo Pušnika

Animirana satira in parodija na sporedu ob sobotah zvečer

3. april 2017 ob 18:51

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

V zadnji epizodi satirične oddaje Bučke, ki ne prizanaša slovenskim znanim osebnostim, so že v soboto govorili o slovesu Marijana Pušnika iz Olimpije.

"V nogometnem klubu Olimpija spet vre," je v oddaji dejal Zmago Sagadin, ki ga gledalci oddaje že kar nekaj časa poznajo kot voditelja športne sekcije. "Najprej je sredi tedna spakiral športni direktor Ranko Stojić, danes pa so zaradi slabih rezultatov že po dobrem mesecu odslovili trenerja Marijana Pušnika."

V prispevku so predstavili tudi morebitne kandidate, ki bi Pušnika lahko nadomestili. Kot glavnega so izpostavili Arsena Wengerja, ki je pojasnil, da je "v Sloveniji malo dobrih nogometašev, a veliko lepih punc. Počasi imam dovolj okolja, kjer je veliko dobrih nogometašev in premalo deklet."

To, kar so oni napovedali v soboto, se je danes tudi zgodilo. Pušnik se namreč po le treh tekmah Prve lige in eni osvojeni točki že poslavlja.

Utečena in preverjena ekipa

Oddajo sicer pripravljajo scenarist in režiser Bojan Krajnc, producent in programer Tadej Fius, tandem, ki je zakrivil satirično nanizanko in celovečerni animirani film Dobrodošli v Jebovlju. V ekipi pa so nekateri zelo dobri govorni imitatorji: Tilen Artač, Jure Mastnak, Ana Tavčar, Renato Vindiš, Aleksander Pozvek in drugi.

Za animirano produkcijo skrbi Media Atlas, za oblikovanje 3D-likov Hikikomori, osnovne karikature likov pa so delo Borisa Oblaka.

Celoten prispevek si lahko ogledate spodaj.

P. B.